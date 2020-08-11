Тихановская записала видеообращение и назвала себя слабой женщиной

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, комментируя сообщения о своем отъезде в Литву, заявила, что приняла это решение самостоятельно.

«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», – заявила Тихановская в видеообращении на YouTube.

Она подтвердила свой отъезд из Белоруссии, отметив, что в этом вопросе на нее не оказывали давление. «Я приняла очень тяжелое для себя решение. … Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни (избирательный) штаб, ни Сергей (Тихановский, супруг) никоим образом на него просто не могли повлиять», – заявила Тихановская.

«Знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие – возненавидят. Но не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – призналась Тихановская.

Государственный пограничный комитет Белоруссии также подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник.

«В связи с многочисленными запросами СМИ Госпогранкомитет информирует: Светлана Тихановская оформлена на выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка» в 3:30 11 августа», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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