В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Мария Захарова объяснила статус Африки как континента будущего
Захарова назвала Африку континентом будущего из-за молодого населения и богатств
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Африку континентом будущего благодаря молодому населению и многочисленным природным богатствам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Африка является континентом будущего, передает РИА «Новости».
Дипломат отметила, что большинство населения континента составляет молодежь.
По ее словам, приглашая африканские делегации на молодежные мероприятия, Россия говорит с большинством населения континента. «Учитывая богатство культуры, истории борьбы за свою свободу, ресурсное богатство африканского континента, мы разговариваем с континентом будущего во всех смыслах», – сказала она.
Выступление Захаровой состоялось во вторник на сессии «Африканский вектор. Разговор без галстуков» в рамках международного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, в нем принимают участие 10 тыс. человек из 191 страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
Министерство иностранных дел России отметило поступательное развитие отношений с государствами африканского континента.
Глава ведомства Сергей Лавров анонсировал проведение третьего саммита Россия – Африка в 2026 году.