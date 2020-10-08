Эксперт объяснил отказ Москвы от «бизнеса как всегда» с Берлином и Парижем

«Отказ от «бизнеса как всегда» означает, что одна система отношений между странами сменяется другой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Так он прокомментировал заявление МИД России о невозможности ведения «бизнеса как всегда» с Парижем и Берлином.

По мнению программного директора международного дискуссионного клуба «Валдай» Ивана Тимофеева, выражение «бизнес как всегда» – не более, чем «риторический прием, который часто используют на Западе». Отказ от «бизнеса как всегда» означает, что одна система отношений между странами сменяется другой, однако не стоит рассматривать эти слова как «судьбоносный поворот» в политике трех государств.

Говоря о реальных изменениях в диалоге между Россией, Францией и Германией, эксперт предположил, что «речь идет о контактах на высоком и высшем уровне, например, были перенесены встречи министров иностранных дел». «Я думаю, что это навредит нашему диалогу с участием Берлина и Парижа в рамках того же «нормандского формата», – отметил также собеседник.

Политолог упомянул и резонансное дело блогера Алексея Навального. «Сейчас на основании отчета ОЗХО будет поставлен вопрос в Европейском союзе о санкциях против отдельных российских лиц по делу Навального. Никакой положительной реакции из Москвы на этот вопрос не будет», – заключил Тимофеев.

Напомним, что в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за «неприемлемого по содержанию и своей тональности заявления» министров иностранных дел Парижа и Берлина по расследованию инцидента с российским блогером «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем уже невозможен.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.