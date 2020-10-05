Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Российско-германские отношения находятся на низшей точке за 30 лет, прошедшие с момента воссоединения двух немецких государств – такова основная мысль экспертов, комментирующих текущее положение дел на международной арене.

В целом они правы. Причем обстоятельства и детали происходящего выглядят крайне странно и заставляют искать скрытые от глаз общественности подтексты и подводные течения.

Загадочность нынешних событий усугубляется процессами совсем недавнего прошлого – середины десятилетия, когда Россия стала целью хорошо организованной атаки Запада. Германия, являясь европейским лидером, принимала в этом самое деятельное и громкоголосое участие.

Но тогдашние процессы были вполне прозрачны в своих целях и логике.

Коллективный Запад, столкнувшийся к началу 2010-х с кризисными и угрожающими его глобальной гегемонии явлениями, решил действовать на упреждение и повторить комбинацию, успешно реализованную при крахе СССР. Стояла задача с помощью событий на Украине ввергнуть Россию в масштабный социально-экономический и государственно-политический кризис, добиться ее полной геополитической капитуляции и взять под контроль ее ресурсы, перераспределив в свою пользу.

Запад так и не использовал самые жесткие и болезненные рычаги давления на Москву (то же отключение от SWIFT). В первую очередь он, конечно, сам себя пожалел, поскольку подобные меры имели бы очень серьезную отдачу. Ну и, видимо, было сочтено: того, что применили, окажется достаточно, чтобы обрушить Россию и Кремль.

Результат известен: Россия не просто выстояла – она вернула себе статус великой державы, а коллективный Запад как консолидированный субъект мировой политики фактически прекратил свое существование, просто рассыпавшись на множество отдельных игроков. Ныне там куда больше сосредоточены на внутренних противоречиях и конфликтах, которые множатся и ожесточаются на глазах.

Кстати, тогда, в 2016–2017 годах, Германия раньше других осознала неудачу кампании против России и начала возвращать отношения с Москвой в русло прагматичного сотрудничества. Апогеем стал проект «Северный поток – 2», в реализации которого чрезвычайно заинтересована немецкая экономика в целом и ее промышленность особенно.

И вот внезапно – действительно внезапно – Берлин устроил вокруг Алексея Навального антироссийскую истерику, которая по своему накалу и бредовости едва не перекрывает самые выдающиеся образцы этого жанра родом из 2014–2015 годов. Причем ныне это именно немецкая инициатива, где весь остальной Запад выступает на подпевке и без особого энтузиазма.

Казалось бы, цель очевидна – отказ от «Северного потока – 2», чего уже давно добивается от Берлина Вашингтон. Можно было бы предположить, что американцы додавили постепенно выскальзывавшую в последние годы из их подчинения Германию.

Однако ничего подобного не происходит. Более того, имеет место прямо противоположное – немцы раскручивают антироссийскую риторику, одновременно последовательно и осторожно выводя из-под удара строящийся газопровод.

Очередным подтверждением этого стало интервью Алексея Навального журналу «Шпигель», где он, с одной стороны, нес феерическую ахинею с обвинением в своем отравлении лично Путина, а с другой – отчетливо высказался в защиту «Северного потока – 2» в стиле «санкции против России бессмысленны».

Так какие могут быть объяснения подобной внешне весьма противоречивой позиции?

Версия первая – самая простая: Германия решила в одиночку попытаться воспроизвести комбинацию середины 2010-х в надежде на переворот в России и приход к власти своего ставленника, при котором и газопровод пригодится.

Честно говоря, подобная идея выглядит неубедительно, поскольку означает, что Берлин не извлек никаких уроков из событий совсем недавнего прошлого. Причем теперь Россия находится в куда более выгодных условиях, чем тогда, и рассчитывать на ее крах было бы крайне самонадеянным. Вряд ли стоит настолько недооценивать германское руководство.

Версия вторая – конспирологическая: все происходящее – постановка, причем с участием Москвы.

Германия действительно находится в процессе восстановления собственного суверенитета и освобождения от американского контроля. Однако до окончательной победы ей еще далеко. Берлин подвергается жесткому давлению из-за океана, а его самого разрывают противоречия внутри элит, в которых схлестнулись национально ориентированные и глобалистско-проамериканские силы.

Последние воспользовались Навальным, чтобы нанести удар по «Северному потоку – 2». А первые, чтобы защитить газопровод, не стали все это опровергать (потому что себе дороже), а перехватили повестку и довели ее до абсурда, параллельно прикрывая проект от закрытия.

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А Москва, которая непривычно резко отвечает на все германские выпады (раньше даже в самых острых ситуациях с ее стороны доминировала откровенно умиротворяющая риторика) таким образом подыгрывает «нашим» немцам.

Ну и, наконец, версия третья: все происходит всерьез.

С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает ее от себя.

Кстати, подобный прецедент имеется и в относительно недавнем прошлом. Речь о холодной войне. Но есть важный момент: тогда такая конструкция была выстроена в сложившейся и устойчивой глобальной системе, где работали принимаемыми всеми сторонами правила.

Можно только догадываться, что из той же стратегии получится в разваливающемся на куски мире. Есть подозрение, что ничего хорошего.