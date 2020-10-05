Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Россия может не защитить Армению из-за Грузии

Армения оказалась в полной изоляции из-за Грузии Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
Баку продолжает грозить Еревану военным решением карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность союзника по ОДКБ. Сможет ли Россия справиться с этой задачей силами 102-й ордена Александра Невского военной базы в Гюмри и как этому может помешать формально нейтральная Грузия? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...

Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Война с природой в Арктике не была напрасной

Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 4 комментария

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		5 октября 2020, 18:26

    Российско-германские отношения находятся на низшей точке за 30 лет, прошедшие с момента воссоединения двух немецких государств – такова основная мысль экспертов, комментирующих текущее положение дел на международной арене.

    В целом они правы. Причем обстоятельства и детали происходящего выглядят крайне странно и заставляют искать скрытые от глаз общественности подтексты и подводные течения.

    Загадочность нынешних событий усугубляется процессами совсем недавнего прошлого – середины десятилетия, когда Россия стала целью хорошо организованной атаки Запада. Германия, являясь европейским лидером, принимала в этом самое деятельное и громкоголосое участие.

    Но тогдашние процессы были вполне прозрачны в своих целях и логике.

    Коллективный Запад, столкнувшийся к началу 2010-х с кризисными и угрожающими его глобальной гегемонии явлениями, решил действовать на упреждение и повторить комбинацию, успешно реализованную при крахе СССР. Стояла задача с помощью событий на Украине ввергнуть Россию в масштабный социально-экономический и государственно-политический кризис, добиться ее полной геополитической капитуляции и взять под контроль ее ресурсы, перераспределив в свою пользу.

    Запад так и не использовал самые жесткие и болезненные рычаги давления на Москву (то же отключение от SWIFT). В первую очередь он, конечно, сам себя пожалел, поскольку подобные меры имели бы очень серьезную отдачу. Ну и, видимо, было сочтено: того, что применили, окажется достаточно, чтобы обрушить Россию и Кремль.

    Результат известен: Россия не просто выстояла – она вернула себе статус великой державы, а коллективный Запад как консолидированный субъект мировой политики фактически прекратил свое существование, просто рассыпавшись на множество отдельных игроков. Ныне там куда больше сосредоточены на внутренних противоречиях и конфликтах, которые множатся и ожесточаются на глазах.

    Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»

    Кстати, тогда, в 2016–2017 годах, Германия раньше других осознала неудачу кампании против России и начала возвращать отношения с Москвой в русло прагматичного сотрудничества. Апогеем стал проект «Северный поток – 2», в реализации которого чрезвычайно заинтересована немецкая экономика в целом и ее промышленность особенно.

    И вот внезапно – действительно внезапно – Берлин устроил вокруг Алексея Навального антироссийскую истерику, которая по своему накалу и бредовости едва не перекрывает самые выдающиеся образцы этого жанра родом из 2014–2015 годов. Причем ныне это именно немецкая инициатива, где весь остальной Запад выступает на подпевке и без особого энтузиазма.

    Казалось бы, цель очевидна – отказ от «Северного потока – 2», чего уже давно добивается от Берлина Вашингтон. Можно было бы предположить, что американцы додавили постепенно выскальзывавшую в последние годы из их подчинения Германию.

    Однако ничего подобного не происходит. Более того, имеет место прямо противоположное – немцы раскручивают антироссийскую риторику, одновременно последовательно и осторожно выводя из-под удара строящийся газопровод.

    Очередным подтверждением этого стало интервью Алексея Навального журналу «Шпигель», где он, с одной стороны, нес феерическую ахинею с обвинением в своем отравлении лично Путина, а с другой – отчетливо высказался в защиту «Северного потока – 2» в стиле «санкции против России бессмысленны».

    Так какие могут быть объяснения подобной внешне весьма противоречивой позиции?

    Версия первая – самая простая: Германия решила в одиночку попытаться воспроизвести комбинацию середины 2010-х в надежде на переворот в России и приход к власти своего ставленника, при котором и газопровод пригодится.

    Честно говоря, подобная идея выглядит неубедительно, поскольку означает, что Берлин не извлек никаких уроков из событий совсем недавнего прошлого. Причем теперь Россия находится в куда более выгодных условиях, чем тогда, и рассчитывать на ее крах было бы крайне самонадеянным. Вряд ли стоит настолько недооценивать германское руководство.

    Версия вторая – конспирологическая: все происходящее – постановка, причем с участием Москвы.

    Германия действительно находится в процессе восстановления собственного суверенитета и освобождения от американского контроля. Однако до окончательной победы ей еще далеко. Берлин подвергается жесткому давлению из-за океана, а его самого разрывают противоречия внутри элит, в которых схлестнулись национально ориентированные и глобалистско-проамериканские силы.

    Последние воспользовались Навальным, чтобы нанести удар по «Северному потоку – 2». А первые, чтобы защитить газопровод, не стали все это опровергать (потому что себе дороже), а перехватили повестку и довели ее до абсурда, параллельно прикрывая проект от закрытия.

    А Москва, которая непривычно резко отвечает на все германские выпады (раньше даже в самых острых ситуациях с ее стороны доминировала откровенно умиротворяющая риторика) таким образом подыгрывает «нашим» немцам.

    Ну и, наконец, версия третья: все происходит всерьез.

    С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает ее от себя.

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    Кстати, подобный прецедент имеется и в относительно недавнем прошлом. Речь о холодной войне. Но есть важный момент: тогда такая конструкция была выстроена в сложившейся и устойчивой глобальной системе, где работали принимаемыми всеми сторонами правила.

    Можно только догадываться, что из той же стратегии получится в разваливающемся на куски мире. Есть подозрение, что ничего хорошего.


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