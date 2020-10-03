Заявление Навального о его отравлении сравнили с похабной клоунадой

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3 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Немцы забыли о благодарности Москве за свое воссоединение

Даже спустя 30 лет многие пожилые восточные немцы испытывают ностальгию по ГДР Lionel Cironneau/AP/ТАСС
Германия празднует 30-летие одной из главных вех в своей истории – слияние ГДР и ФРГ. Для многих пожилых восточных немцев это грустный праздник, поскольку там до сих пор жива «остальгия» по временам социализма с его бесплатной медициной и образованием. При этом ни старые, ни молодые почему-то не хотят видеть аналогий между включением ГДР в состав ФРГ в 1990-м и воссоединением Крыма с Россией в 2014-м. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Заявление Навального о его отравлении сравнили с похабной клоунадой

    3 октября 2020, 15:05

    Текст: Евгений Романов

    Заявлениями о том, что за его отравлением якобы «стоит Владимир Путин», Навальный оседлал волну фейковых новостей. Также блогер дал окончательно понять, что он – проект ЦРУ или других западных спецслужб, уверены директор Международного форума муниципалитетов стран БРИКС Энрике Домингес и председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России, президент Ассоциации российско-ливанской дружбы Башир Аббас Самаха.

    «Будучи не слишком популярным российским оппозиционером, финансируемым силами за пределами России, Навальный оседлал волну фейковых новостей и теперь утверждает, что был отравлен по прямому приказу президента Владимира Путина. Это уже не первый раз, когда Запад пытается дестабилизировать регион и остановить возрождение лидерских позиций России», – пишет в Facebook исполнительный директор Международного форума муниципалитетов стран БРИКС Энрике Домингес.

    Старый однополярный мир плетет козни и ложь не только в отношении России, убежден Домингес, но и соседних стран: мы были свидетелями печальной трагедии на Украине несколько лет назад и совсем недавно неудачных попыток в Беларуси, которая умело обезвредила запущенный и отлаженный механизм «цветной революции» в бывшей Советской Республике.

    «Навальный, которому никогда не удавалось заручиться поддержкой больше чем горстки сторонников на улицах Москвы, теперь отчаянно пытается воспользоваться 15 минутами славы, которые ему дает Запад, в очередной жалкой попытке повлиять на российскую политику. Но, в конце концов, мы хорошо знаем, что «оппозиционер» из России – не что иное, как марионетка вроде Хуана Гуайдо в Венесуэле. Новый многополярный мир возникнет, и это неизбежно», – уверен исполнительный директор Международного форума муниципалитетов стран БРИКС.

    На скандальное заявление Навального также отреагировал председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России, президент Ассоциации российско-ливанской дружбы Башир Аббас Самаха. «Не успел я обрадоваться тому, что Алексей Навальный все-таки пришел в себя и уже пошел на поправку, как сегодня он решил показать свое истинное лицо. На мой взгляд, дав подобное интервью, он раскрыл тех, кто за ним стоит... Обвинив Владимира Путина в своем отравлении, Навальный окончательно дал понять, что он проект ЦРУ или других западных спецслужб», – считает Самаха.

    Политик задается вопросом, зачем российскому лидеру сначала травить Алексея Навального, а потом его спасать? «Зачем вообще Владимиру Путину опускаться до такого тяжелого преступления? Разве Навальный «опасен» для президента России? Абсолютно нет. Возможно, в свою конкурентоспособность Владимиру Путину верит сам Алексей, но никак не здравомыслящие люди», – полагает Самаха.

    В свою очередь председатель политической партии «Действие», лидер НКО «Русский Мир Латвии» Руслан Панкратов пишет, что в заявлении Навального его «удивляет даже ни психиатрическая абсурдность» «и даже не та наглость, подлость, лицемерие, цинизм дешевого корма для быдла на паркете из серии «пипл хавает», а «показушная, я бы сказал, нарочито подчеркнутая бравада отказа авторов проекта от простых приемов вуалирования, комуфлирования, засекреченности наконец как самого процесса, так и его целей и задач».

    «То ли совсем оборзели от собственной значимости, то ли людей вообще не считают за людей, способных сложить два плюс два. Даже не озадачиваются преподнести историю более менее правдоподобно. Появляется реальное ощущение, что они гордятся тем, что уже и не пытаются что-то скрыть», – считает Панкратов.

    Во «во всей этой похабной клоунаде» он считает главным «Северный поток – 2» и попытку не допустить сближения Германии и России. Панкратов убежден, что США не нужно в Европе «сильное, совсем не англосаксонское государство».

    На этой неделе блогер Алексей Навальный, который проходит курс реабилитации в Германии, в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его «отравлением» якобы стоит президент России. В ответ на это пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал подобные обвинения безосновательными, недопустимыми, оскорбительными и неприемлемыми.

    Песков заявил также, что с Навальным работают западные спецслужбы. «Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции», – сказал Песков.

    В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже заявил, что «совершенно очевидно» – блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.


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