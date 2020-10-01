Кремль отверг обвинения Навального в адрес Путина

Обвинения блогера Алексея Навального в адрес президента Владимира Путина безосновательны и недопустимы, оскорбительны и неприемлемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми», передает РИА «Новости».

Кроме того, «ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем оскорбительными, абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми».

«Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего. Для этого нам нужно получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах», – добавил представитель Кремля.

Песков также заявил, что «не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним».

«Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции», – сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, занимался ли Владимир Путин спасением Навального, Песков сказал, что не может этого подтвердить, но однозначно знает, что спасением жизни блогера «занимались омские врачи».

Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его «отравлением» якобы стоит президент России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» – оппозиционер работает со спецслужбами и органами власти западных стран. По его словам, блогер «работает в их интересах».

Напомним, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне направила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле обращение с предложением создать совместную рабочую группу для парламентского контроля за ходом расследования инцидента с Алексеем Навальным.

Между тем в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

При этом Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Вместе с тем в Кремле заявили об отсутствии должного взаимодействия с ОЗХО по Навальному.

Глава МИД России Сергей Лавров призывал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва требовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.