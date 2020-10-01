Володин уличил Навального в работе с западными спецслужбами

Блогер Алексей Навальный работает со спецслужбами и властями западных стран в их интересах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, обвинения блогера в адрес президента Владимира Путина – это «слова непорядочного человека».

«Это все звенья одной цепи. Совершенно очевидно, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах», – приводит слова Володина сайт Госдумы.

Также председатель Госдумы подчеркнул, что все обвинения в отравлении в адрес главы государства со стороны Навального – слова непорядочного человека, поскольку его «искренне спасали все».

«Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», – заявил Володин.

Также он добавил, что бундестаг не идет на создание рабочей группы с Госдумой по инциденту с Навальным.

«России, несмотря на обращение наших органов, не предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу», – отметил Володин.

По его мнению, это в очередной раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами для создания напряжения в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии.

«Чтобы блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства. У тех, кто хотел прибрать к рукам Белоруссию, ничего не получилось», – сказал Володин.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне направила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле обращение с предложением создать совместную рабочую группу для парламентского контроля за ходом расследования инцидента с Навальным.

На прошлой неделе в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок». В Кремле заявили об отсутствии должного взаимодействия с ОЗХО по Навальному.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.