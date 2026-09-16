На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Десятки человек задержаны после протеста фермеров в Бухаресте
В результате столкновений на митинге фермеров в Бухаресте пострадали 24 человека
В столице Румынии на несанкционированном митинге фермеров произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали 24 человека.
Около 30 человек были задержаны в Бухаресте после беспорядков на митинге фермеров, передает РИА «Новости».
Аграрии собрались во вторник, требуя возобновить экспорт скота в страны ЕС и уволить главу Национального органа санитарно-ветеринарного контроля и безопасности пищевых продуктов.
Участники договорились о встрече через соцсети, однако ни одна официальная ассоциация не взяла на себя организацию. Мероприятие не было согласовано с властями. «Протест перерос в насилие: ряд протестующих прорвали кордоны жандармов и бросали различные предметы в полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ», – сообщает радиостанция Romania.
В результате столкновений 29 человек были задержаны, 24 участникам, включая восемь жандармов, потребовалась медицинская помощь. Движение возле здания правительства было заблокировано до вечера. Некоторые протестующие остались на площади, планируя продолжить акцию в среду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Румынии Никушор Дан заявил о массовом ввозе незадекларированного украинского зерна.
Президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинской агропродукции вопреки недовольству фермеров.
В Нидерландах массовая акция протеста аграриев ранее привела к смертельному дорожно-транспортному происшествию.