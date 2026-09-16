Десятки человек задержаны после протеста фермеров в Бухаресте

В результате столкновений на митинге фермеров в Бухаресте пострадали 24 человека

Tекст: Мария Иванова

Около 30 человек были задержаны в Бухаресте после беспорядков на митинге фермеров, передает РИА «Новости».

Аграрии собрались во вторник, требуя возобновить экспорт скота в страны ЕС и уволить главу Национального органа санитарно-ветеринарного контроля и безопасности пищевых продуктов.

Участники договорились о встрече через соцсети, однако ни одна официальная ассоциация не взяла на себя организацию. Мероприятие не было согласовано с властями. «Протест перерос в насилие: ряд протестующих прорвали кордоны жандармов и бросали различные предметы в полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ», – сообщает радиостанция Romania.

В результате столкновений 29 человек были задержаны, 24 участникам, включая восемь жандармов, потребовалась медицинская помощь. Движение возле здания правительства было заблокировано до вечера. Некоторые протестующие остались на площади, планируя продолжить акцию в среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Румынии Никушор Дан заявил о массовом ввозе незадекларированного украинского зерна.

Президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинской агропродукции вопреки недовольству фермеров.

В Нидерландах массовая акция протеста аграриев ранее привела к смертельному дорожно-транспортному происшествию.