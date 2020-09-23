Немецкие врачи спрогнозировали полное выздоровление Навального после «отравления» «Новичком»

Блогера Алексея Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось, сообщили в клинике Charite. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

Об этом сообщает ТАСС.

Врачи не исключили полного выздоровления блогера, передает РИА «Новости».

Неделю назад в Charite сообщали, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по данному делу.