В Германии не захотели видеть «ледниковый период» в отношениях с Россией

Российско-германские отношения не должны перейти в «ледниковый период» из-за истории с блогером Алексеем Навальным, заявил вице-президент бундестага Вольфганг Кубики.

В ситуации с Навальным есть множество вопросов, их необходимо прояснять без преждевременных обвинений в общих интересах, сказал политик РИА «Новости».

Он добавил, что даже на текущий момент отношения у восточной Германии и России остаются на особом уровне, «разумная политика в отношении России» должна учитывать эти вопросы.

«Россия есть и останется важным партнером в общем европейском доме. В Европе будет прочный мир только с Россией, а не против нее», – подвел итог вице-президент бундестага.

В четверг МИД России заявил, что существует риск «обрушения отношений» России и Германии.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в ФРГ взяли курс «на сдерживание России», это проявляется в «голословных обвинениях, ультиматумах, угрозах».

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с российским блогером Алексеем Навальным.

При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как уловка Меркель спасет «Северный поток – 2».