Лавров раскритиковал «близорукую политику» Европы

Европа переживает кризис доверия из-за близорукой «натоцентричной» политики, потенциал взаимодействия России и Германии так и не реализован, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр обратился к участникам форума по случаю 30-летия Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии («Договора два плюс четыре»), передает РИА «Новости».

«К сожалению, в результате близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ сегодня Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный многоплановый потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным», – говорится в заявлении главы МИД.

По словам Лаврова, Берлин взял курс на сдерживание России, но напряженность еще можно преодолеть во благо интересов двух стран.

«Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», – отметил он.

При этом министр уточнил, что есть все шансы на сохранение устоев международного общения, нацеленных на сотрудничество и совместное противостояние реальным вызовам человечеству.

Лавров добавил, что многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду, передавать свои знания и опыт молодым поколениям.

«30 лет спустя воссоединения Германии нелишне напомнить, что именно наша страна сыграла ключевую, определяющую роль в деле скорейшего восстановления германского единства, против чего, кстати, возражал ряд союзников ФРГ», – отметил глава МИД.

Он напомнил, что логическим следствием договора «два плюс четыре» явилось заключение основополагающих соглашений между СССР и Германией, стержнем которых стал Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве.

Ранее Москва расценила посещение Навального канцлером ФРГ Ангелой Меркель как попытку политизации. Напомним, Меркель тайно посетила блогера во время его пребывания в клинике Charite в Берлине.

В Кремле предположили, что Меркель встретилась с Навальным для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления.

Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. При этом власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.