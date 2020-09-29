В Кремле объяснили, зачем Меркель навестила Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку, или высказать пожелание скорейшего выздоровления. Как можно это еще воспринимать?» – приводит его слова РИА «Новости». Так Песков ответил на вопрос о том, как Кремль оценивает встречу Меркель с Навальным.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Меркель тайно посетила Навального во время его пребывания в клинике Charite в Берлине.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков подтвердил, что канцлер Германии встречается не с каждым россиянином.

Пескова также спросили, сообщал ли президент Владимир Путин президенту Франции Эммануэлю Макрону какую-либо новую информацию об инциденте с Навальным. «Нет, там просто нет другой информации, ее не может быть. Есть абсолютно исчерпывающая информация на этот счет, она всем известна и хорошо доступна», – ответил представитель Кремля.

Он напомнил о готовности России взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным и отметил, что Москва нуждается в информации от Парижа и Берлина.

«Россия уже неоднократно, абсолютно транспарентно объясняла то, что произошло с «берлинским пациентом» на территории России, а именно – в Омске и в Томске», – сказал Песков.

На прошлой неделе в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.