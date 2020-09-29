Москва оценила тайный визит Меркель к Навальному

Москва оценивает посещение канцлером ФРГ Ангелой Меркель блогера Алексея Навального как попытку политизации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Что касается того, как мы это оцениваем – как попытку действительно настоящей политизации этого вопроса. Другую оценку сложно, честно говоря, дать, потому что все, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске реальных не то что доказательств, а каких-то хотя бы элементов, из которых можно было бы собрать картину», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что Россия получает ответы от Германии по Алексею Навальному только через средства массовой информации.

«За месяц три запроса. Ни на один из них не получили ответа. Ответ один мы получаем, но опять же через СМИ. Не в письменном виде или каким-то другим образом, а через СМИ», – указала она.

По ее словам, все происходящее в ситуации вокруг Навального вызывает все больше вопросов. «Сначала призывали по двустороннему каналу к какому-то ответу Москву, потом оказалось, после того, как Москва начала задавать конкретные вопросы и предлагать взаимодействие, тут же уже переформатировались в сторону того, что, оказывается, это уже не вопрос Москвы и Берлина, а это уже международный вопрос и лучшего бы его вообще решать на площадке Организации по запрещению химического оружия», – заключила Захарова.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Меркель тайно посетила Навального во время его пребывания в клинике Charite в Берлине. В Кремле предположили, что Меркель встретилась с Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления.

На прошлой неделе в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.