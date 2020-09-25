Попытка проучить Россию довела Макрона до ярости

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25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Интернет породил поколение «снежинок»

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поколение «снежинок» формировалось в условиях открытого доступа к интернет-информации, а отсутствие критичности мышления, данному поколению свойственное, позволило диагностировать у себя все описанные в психологии проблемы. Подробности...

Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...
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Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Попытка проучить Россию довела Макрона до ярости

    Макрон был в ярости после разговора с Путиным, сообщает Business Insider    25 сентября 2020, 19:10
    Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
    Текст: Наталья Макарова

    Франция намерена вести диалог с Россией «в духе откровенности и требовательности». Об этом заявил МИД страны, комментируя расследование в связи с публикацией в СМИ данных о телефонных переговорах президентов двух стран. Пресса пишет, что Эммануэль Макрон, не услышав объяснений, якобы был в ярости после этого разговора. Но с чего Париж решил, что может разговаривать с Москвой в требовательном тоне?

    Во Франции не утихает шумиха в связи с попаданием в местную прессу содержания недавней телефонной беседы президента Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщили изданию Business Insider источники во французском руководстве, хозяин Елисейского дворца был в ярости после того разговора.

    Накануне МИД Франции сообщил о начале расследовании в связи с публикацией в газете Le Monde подробностей переговоров обоих лидеров. В беседе, которая состоялась 14 сентября, зашла речь о «берлинском пациенте» – блогере Алексее Навальном, который проходит курс реабилитации после отравления неизвестным веществом. В Германии, где сейчас находится Навальный, утверждают об отравлении блогера веществом группы «Новичок».

    Источники Business Insider рассказали изданию об «огромном эго» Макрона, который «считает себя человеком, которого нельзя дурить». Якобы французский лидер ожидал услышать слова о том, «что дело в каком-то внутреннем конфликте, что это была операция кого-то из подчиненных, которая сейчас расследуется, возможно, намека на то, что кто-то из чеченцев провел ее без ведома Путина».

    Во французском МИДе признали, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима». При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Париж ищет решения «в духе откровенности и требовательности», и диалог с Москвой «продолжится в этом духе».

    Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в беседе с французским коллегой подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны в ситуации с Навальным. Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с блогером «требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами».

    Кроме того, по поводу факта утечки пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что газета Le Monde не может располагать точными данными о содержании беседы. А сама публикация содержала много неточностей. «Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, «слил» в прессу запись беседы двух президентов. Просто это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить», – заявил Песков.

    В экспертной среде тоже с большим удивлением восприняли тон заявлений французов о России. «По-моему, МИД Франции забыл дипломатический язык, который изначально из Франции и пришел. Эта страна не находится в том положении, чтобы что-то от нас требовать. Это не отношения учителя и ученика», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев.

    По его словам, сам факт утечки информации позволяет предъявлять требования к Елисейскому дворцу. «Если предположить, что сказанное – правда, и то, что информация действительно утекла, именно Франция должна выступить с неким заявлением, чтобы объяснить, что происходит», – убежден Соловьев.

    «Кроме того, в таком случае это бросает тень и ставит под сомнение вообще возможность каких бы то ни было разговоров между президентами. И именно российская сторона должна требовать объяснение от французской, как такое возможно», – подчеркнул телеведущий.

    В то же время профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина считает, что на обострение франко-российских отношений повлияла ситуация с Навальным. «Известно, что у Франции есть вопросы к Москве, с чем и была связана утечка в Le Monde. Именно по этой причине разгорелся скандал», – сказала Обичкина газете ВЗГЛЯД.

    «Франция считает своим международным призванием бдительно следить за соблюдением прав и свобод по всему миру. Более того, в Париже полагают, что ради защиты прав человека можно вмешиваться во внутренние дела других стран и поддерживать принцип «гуманитарной интервенции», – отметила Обичкина. – Это касается не только России, но и африканских стран, и Китая. Иногда Париж даже выступает с озабоченностью по поводу состояния американской демократии».

    Пресса во Франции, как и в других либеральных демократиях Европы, крайне влиятельна. Эта «четвертая власть» формирует общественное мнение и запрос к политикам, а политики к ней вынужденно прислушиваются, пояснила эксперт.

    «Газета Le Monde – одно из наиболее влиятельных французских изданий. Это рупор левого центра, который как раз и ратует за соблюдение прав и свобод в мире, – указала Обичкина. – Все контакты президента находятся буквально «под прожектором» этой газеты, ее журналисты очень ангажированы, они постоянно ищут источники информации и всякого рода неформальные контакты. О каких-либо конфликтах внутри администрации Макрона речи не идет, но внутри президентской администрации есть люди, которые считают, что подобные разговоры должны быть преданы огласке».

    Цель утечки – побудить Макрона оказывать влияние на события не только в мире, но и в России, отметила Обичкина.

    «Но положение Франции не позволяет ей что-то требовать от России. Хотя в Европе сейчас сложился такой расклад сил, при котором Франция де-факто является лидером Евросоюза», – убежден эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

    По его словам, такая ситуация обусловлена временным снижением влияния Берлина в Европе. «В Германии сейчас наблюдаются проблемы с передачей власти от Ангелы Меркель. Есть неопределенность, потому что она уходит со своего поста. А во Франции в этом смысле больше определенности, потому что у Макрона впереди еще много времени правления», – отметил собеседник.

    Эксперт также добавил, что Франция хотела бы играть роль лидера Европы по любому вопросу. «Дело Навального сейчас настолько раскручено, что Париж обязан на него реагировать. Поэтому Макрон ориентируется на преобладающее в обществе мнение, которое осуждает Россию. Отсюда и обострение отношений», – заключил Ткаченко.

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