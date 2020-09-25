Соловьев раскритиковал дипломатический язык Парижа

«МИД Франции забыл дипломатический язык», — сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление МИД Франции в связи с публикацией во французских СМИ данных о телефонном разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о том, что Париж ищет решения вопросов с Москвой «в духе откровенности и требовательности».

«Меня сильно удивляют формулировки. По-моему, МИД Франции забыл дипломатический язык, который изначально из Франции и пришел. Эта страна не находится в том положении, чтобы что-то от нас требовать. Это не отношения учителя и ученика», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Накануне МИД Франции сообщил о ведущемся расследовании в связи с публикацией в газете Le Monde подробностей телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в котором шла речь о блогере Навальном. Во французском МИД признали, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима». При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Париж ищет решения «в духе откровенности и требовательности», и диалог с Москвой «продолжится в этом духе».

«Как выразился кто-то из французов, они нас до сих пор считают русским крестьянином, от которого наполеоновский офицер может что-то требовать и указывать. Но этого не следует делать», – отметил Соловьев.

По его словам, сам факт утечки информации позволяет предъявлять требования к Елисейскому дворцу. «Если предположить, что сказанное – правда, и то, что информация действительно утекла, именно Франция должна выступить с неким заявлением, чтобы объяснить что происходит», – убежден Соловьев.

«Кроме того, в таком случае это бросает тень и ставит под сомнение вообще возможность каких бы то ни было разговоров между президентами. И именно российская сторона должна требовать объяснение от французской, как такое возможно», – резюмировал телеведущий.