Франция начала расследование утечки данных о разговоре Путина и Макрона

Ведется расследование в связи с публикацией во французских СМИ данных о телефонном разговоре президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил МИД республики.

Ведомство подчеркнуло, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима».

«По этой причине мы воздерживаемся от комментариев», – приводит ТАСС текст сообщения министерства.

В МИД Франции заявили, что «диалог, который президент республики пожелал установить с Россией», призван способствовать решению вопросов, которые затрагивают безопасность Франции. Париж ищет решения «в духе откровенности и требовательности». Диалог «продолжится в этом духе».

Напомним, французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники рассказала о разговоре лидеров двух стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что издание не может располагать точными данными о содержании беседы.