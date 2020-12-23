Германия России не друг, а соперник

На протяжении многих лет Германия оставалась одним из важнейших политических и экономических партнёров России в мире, и уж точно главным – на Западе. И даже несмотря на санкции, действующие седьмой год подряд, всё ещё оставалась надежда, что немцы выступят если не адвокатом России, то хотя бы в роли «относительно понимающего нас» государства. Однако канцлер Ангела Меркель на днях фактически дала понять, что такой взгляд чрезмерно оптимистичен.

«Мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией… Но это не должно прикрывать нам глаза на реальность», – заявила она. После чего перечислила основные причины, почему такие отношения невозможны. Среди главных оказались перипетии дела Алексея Навального, расследование убийства в Берлине долго воевавшего против России боевика Зелимхана Хангошвили, а также тупик с урегулированием конфликта в Донбассе.

И простой констатацией факта дело не ограничивается. Будучи в последние полгода страной-председателем Евросоюза, Германия фактически инициировала новые антироссийские санкции ЕС по «делу Навального». «Мы убеждены в том, что это было правильным заключением… В России было за последние недели и месяцы достаточно возможностей, чтобы внести свой вклад в прояснение [инцидента]. Этого не произошло», – отметил глава немецкого МИД Хайко Маас, комментируя введение новых ограничений.

То, что при председательстве Германии Евросоюз, в который уже раз продлил «донбасские» санкции против России, вообще трудно назвать новостью. Но теперь немцы задумались ещё и над тем, чтобы наказать нас ещё и по делу о загадочном убийстве Хангошвили в Берлине. По мнению германских чиновников, российская сторона недостаточно сотрудничает со следствием, и одной высылки двух российских дипломатов уже мало. Надо придумать что-то посерьёзнее.

Отметим, что Меркель и Маас были ещё достаточно дипломатичны. Вот бывший министр обороны Германии, а ныне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ещё два года назад откровенно сказала, что с Россией надо разговаривать «с позиции единства и силы», поскольку она «не ценит слабость». В числе проблем между двумя государствами она называла не только Украину, но и Сирию, а также то, что Россия специально ищет врага в лице Запада.

Минувшей осенью она перешла к частной, но тоже очень важной теме – строительству газопровода «Северный поток – 2». Прямо против газопровода она не высказалась, однако дала понять, что речь идёт не только об экономическом, но и «в высшей степени политическом проекте», который надо вписывать в общую канву отношений России и ЕС. Фактически, это как минимум, сомнение в необходимости закончить проект.

Нынешняя министр обороны Германии, возможный будущий канцлер Аннегрет Крамп-Карренбауэр, тоже за словом в карман не полезла. Она призвала вести диалог с Россией «с позиции силы». «Мы должны усилить нашу позицию… Эта всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», - подчеркнула она. Тут уже даже намёка на сотрудничество от возможного будущего главы немецкого правительства не прозвучало.

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Венчают «сезон откровений» слова бывшего министра обороны Германии, а ныне сопредседателя экспертной группы НАТО Томаса де Мезьера – однопартийца Меркель по Христианско-демократическому союзу (ХДС). «Мы в НАТО должны вплотную заняться гибридными угрозами, исходящими от России, - такими как милитаризированные формирования или кибератаки. Россия остаётся главной угрозой для НАТО». Для Германии, как члена НАТО, следовательно, тоже.

Изучив подобные высказывания, впечатление, что перед нами – страна-партнёр, как-то не возникает. Всё говорит о том, что времена особых отношений двух государства, как во времена Бориса Ельцина и Гельмута Коля, Владимира Путина и Герхарда Шрёдера, бесповоротно ушли в прошлое. Сегодня немецкие руководители видят в России если не врага (это всё-таки перебор), то противника. И на какой-то доверительный диалог совершенно не настроены.

В следующем году в Германии пройдут парламентские выборы, и состав правительства поменяется. Однако особо оптимистичным ожиданиям тут не место. За снятие антироссийских санкций выступают только «Альтернатива для Германии» и Левая партия. Вероятность их участия в правящей коалиции пока что стремится к нулю. Им явно будет уготовано место «глухой» оппозиции в Бундестаге, мало влияющей на принятие решений.

Несколько мягче, чем крупнейший в стране ХДС, настроены к России социал-демократы и баварский Христианско-социальный союз (ХСС). Но их к безоговорочным сторонникам отмены санкций не отнесёшь. Представляющие первых глава МИД Маас и президент Франк-Вальтер Штайнмайер такого не говорили в принципе. Глава МВД и председатель ХСС Хорст Зеехофер к отмене санкций призывал, но внутри его партии имеются и диаметрально противоположные, жёстко антироссийские мнения.

Что же касается оппозиционных либералов из Свободно-демократической партии и «зелёных», то они в правительство войти могут. А эта «парочка» как раз все последние годы была настроена к России ещё хуже, чем ХДС, призывая ужесточить антироссийские меры воздействия. В нынешней истории с Навальным как одни, так и другие призвали полностью отказаться от строительства «Северного потока – 2», и в целом усилить давление на нашу страну.

В общем, картина получается безрадостная. И ведь обозначенными выше противоречиями дело отнюдь не исчерпывается. Россия и Германия противостоят друг другу в Белоруссии, Молдавии, на Кавказе. Имеются противоречия и на Балканах, где Германия играет основную роль в давлении на Сербию по поводу Косово, в давлении на боснийских сербов. Немецкие политики неоднократно выражали недовольство и состоянием дел внутри России.

Собственно говоря, интересы двух стран расходились и раньше. Просто сегодня эти разногласия вышли на поверхность. Германия – большая богатая страна, желающая расширить своё влияние в мире. Зоной её особого внимания стали постсоветское пространство и Балканы, где у неё просто не могло не возникнуть противоречий с Россией. Завершающееся 31 декабря немецкое председательство в Евросоюзе не просто не привело к улучшению отношений РФ-ЕС, а только дополнительно их осложнило.

Это не значит, что сотрудничество с Германией вообще невозможно. От того же «Северного потока – 2» немцы не отказались, да и ряд других совместных проектов в самых разных областях ещё не отправили в архив. Запрос на поддержание минимально приемлемого уровня связей с Россией у них явно есть. Отношения с Германией наверняка останутся на куда более высоком уровне, чем с США или Польшей, и лучшими, чем со Швецией или Румынией. Однако назвать их партнёрством крайне трудно.

Куда более подходящим здесь является словосочетание «жёсткое соперничество», где Россия и Германия являются друг для друга чем-то средним между противниками и соперниками. Собственно говоря, между СССР и ФРГ в своё время дело обстояло примерно так же. И ничто пока не говорит о том, что в будущем они изменятся к лучшему. От иллюзий насчёт «особо понимающих» нас немцев пора избавляться.