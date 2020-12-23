Германия России не друг, а соперник

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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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Коронакризис показал сильные стороны России

41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны Антон Денисов/РИА Новости
COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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«Самый успешный славянский народ» стал таким из-за аферы

США выступали против распада Югославии и признали независимость Словении на несколько месяцев позже, чем страны Западной Европы Gert Eggenberger/AP/ТАСС
Ровно 30 лет назад жители Словении проголосовали за ее независимость, что стало последним гвоздем в крышку гроба Югославии. Созданное Иосипом Броз Тито государство рассыпалось даже несмотря на то, что его целостность поддерживали в США. А словенцы, запустившие процесс распада, казались единственным выигравшим от него народом. Заплатить за предательство им пришлось позднее.  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Германия России не друг, а соперник

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Германия долгие годы оставалась ключевым партнёром России на Западе. Но завершающееся председательство этой страны в ЕС показало, что иллюзии насчёт «понимающих нас немцев» пора оставить. Подробности...

Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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    Вадим Трухачёв

    Германия России не друг, а соперник

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		23 декабря 2020, 09:10

    На протяжении многих лет Германия оставалась одним из важнейших политических и экономических партнёров России в мире, и уж точно главным – на Западе. И даже несмотря на санкции, действующие седьмой год подряд, всё ещё оставалась надежда, что немцы выступят если не адвокатом России, то хотя бы в роли «относительно понимающего нас» государства. Однако канцлер Ангела Меркель на днях фактически дала понять, что такой взгляд чрезмерно оптимистичен.

    «Мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией… Но это не должно прикрывать нам глаза на реальность», – заявила она. После чего перечислила основные причины, почему такие отношения невозможны. Среди главных оказались перипетии дела Алексея Навального, расследование убийства в Берлине долго воевавшего против России боевика Зелимхана Хангошвили, а также тупик с урегулированием конфликта в Донбассе.

    И простой констатацией факта дело не ограничивается. Будучи в последние полгода страной-председателем Евросоюза, Германия фактически инициировала новые антироссийские санкции ЕС по «делу Навального». «Мы убеждены в том, что это было правильным заключением… В России было за последние недели и месяцы достаточно возможностей, чтобы внести свой вклад в прояснение [инцидента]. Этого не произошло», – отметил глава немецкого МИД Хайко Маас, комментируя введение новых ограничений.

    То, что при председательстве Германии Евросоюз, в который уже раз продлил «донбасские» санкции против России, вообще трудно назвать новостью. Но теперь немцы задумались ещё и над тем, чтобы наказать нас ещё и по делу о загадочном убийстве Хангошвили в Берлине. По мнению германских чиновников, российская сторона недостаточно сотрудничает со следствием, и одной высылки двух российских дипломатов уже мало. Надо придумать что-то посерьёзнее.

    Отметим, что Меркель и Маас были ещё достаточно дипломатичны. Вот бывший министр обороны Германии, а ныне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ещё два года назад откровенно сказала, что с Россией надо разговаривать «с позиции единства и силы», поскольку она «не ценит слабость». В числе проблем между двумя государствами она называла не только Украину, но и Сирию, а также то, что Россия специально ищет врага в лице Запада.

    Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

    Минувшей осенью она перешла к частной, но тоже очень важной теме – строительству газопровода «Северный поток – 2». Прямо против газопровода она не высказалась, однако дала понять, что речь идёт не только об экономическом, но и «в высшей степени политическом проекте», который надо вписывать в общую канву отношений России и ЕС. Фактически, это как минимум, сомнение в необходимости закончить проект.

    Нынешняя министр обороны Германии, возможный будущий канцлер Аннегрет Крамп-Карренбауэр, тоже за словом в карман не полезла. Она призвала вести диалог с Россией «с позиции силы». «Мы должны усилить нашу позицию… Эта всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем», - подчеркнула она. Тут уже даже намёка на сотрудничество от возможного будущего главы немецкого правительства не прозвучало.  

    Венчают «сезон откровений» слова бывшего министра обороны Германии, а ныне сопредседателя экспертной группы НАТО Томаса де Мезьера – однопартийца Меркель по Христианско-демократическому союзу (ХДС). «Мы в НАТО должны вплотную заняться гибридными угрозами, исходящими от России, - такими как милитаризированные формирования или кибератаки. Россия остаётся главной угрозой для НАТО». Для Германии, как члена НАТО, следовательно, тоже.

    Изучив подобные высказывания, впечатление, что перед нами – страна-партнёр, как-то не возникает. Всё говорит о том, что времена особых отношений двух государства, как во времена Бориса Ельцина и Гельмута Коля, Владимира Путина и Герхарда Шрёдера, бесповоротно ушли в прошлое. Сегодня немецкие руководители видят в России если не врага (это всё-таки перебор), то противника. И на какой-то доверительный диалог совершенно не настроены.

    В следующем году в Германии пройдут парламентские выборы, и состав правительства поменяется. Однако особо оптимистичным ожиданиям тут не место. За снятие антироссийских санкций выступают только «Альтернатива для Германии» и Левая партия. Вероятность их участия в правящей коалиции пока что стремится к нулю. Им явно будет уготовано место «глухой» оппозиции в Бундестаге, мало влияющей на принятие решений.

    Несколько мягче, чем крупнейший в стране ХДС, настроены к России социал-демократы и баварский Христианско-социальный союз (ХСС). Но их к безоговорочным сторонникам отмены санкций не отнесёшь. Представляющие первых глава МИД Маас и президент Франк-Вальтер Штайнмайер такого не говорили в принципе. Глава МВД и председатель ХСС Хорст Зеехофер к отмене санкций призывал, но внутри его партии имеются и диаметрально противоположные, жёстко антироссийские мнения.

    Что же касается оппозиционных либералов из Свободно-демократической партии и «зелёных», то они в правительство войти могут. А эта «парочка» как раз все последние годы была настроена к России ещё хуже, чем ХДС, призывая ужесточить антироссийские меры воздействия. В нынешней истории с Навальным как одни, так и другие призвали полностью отказаться от строительства «Северного потока – 2», и в целом усилить давление на нашу страну.

    В общем, картина получается безрадостная. И ведь обозначенными выше противоречиями дело отнюдь не исчерпывается. Россия и Германия противостоят друг другу в Белоруссии, Молдавии, на Кавказе. Имеются противоречия и на Балканах, где Германия играет основную роль в давлении на Сербию по поводу Косово, в давлении на боснийских сербов. Немецкие политики неоднократно выражали недовольство и состоянием дел внутри России.

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    Собственно говоря, интересы двух стран расходились и раньше. Просто сегодня эти разногласия вышли на поверхность. Германия – большая богатая страна, желающая расширить своё влияние в мире. Зоной её особого внимания стали постсоветское пространство и Балканы, где у неё просто не могло не возникнуть противоречий с Россией. Завершающееся 31 декабря немецкое председательство в Евросоюзе не просто не привело к улучшению отношений РФ-ЕС, а только дополнительно их осложнило.

    Это не значит, что сотрудничество с Германией вообще невозможно. От того же «Северного потока – 2» немцы не отказались, да и ряд других совместных проектов в самых разных областях ещё не отправили в архив. Запрос на поддержание минимально приемлемого уровня связей с Россией у них явно есть. Отношения с Германией наверняка останутся на куда более высоком уровне, чем с США или Польшей, и лучшими, чем со Швецией или Румынией. Однако назвать их партнёрством крайне трудно.

    Куда более подходящим здесь является словосочетание «жёсткое соперничество», где Россия и Германия являются друг для друга чем-то средним между противниками и соперниками. Собственно говоря, между СССР и ФРГ в своё время дело обстояло примерно так же. И ничто пока не говорит о том, что в будущем они изменятся к лучшему. От иллюзий насчёт «особо понимающих» нас немцев пора избавляться.


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