США задумали лишить Россию немецких инвестиций 27 ноября 2020, 14:56

Фото: Jonas Hamers/ImageGlobe/Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

Американские власти рекомендовали немецкому Deutsche Bank полностью свернуть свой бизнес в России. Потеряв значительную долю российского рынка после скандала с отмыванием денег в 2015 году, банк намеревался восстановить свое прежнее экономическое влияние. Однако теперь ему в этом мешает даже не Минфин США, а власти штата Нью-Йорк. Сможет ли Берлин отстоять немецкие интересы в России перед нападками США? В четверг стало известно о том, что наблюдатели, назначенные департаментом финансовых служб штата Нью-Йорк, рекомендовали представителям немецкого Deutsche Bank отказаться от планов расширения и в целом свернуть бизнес в России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечает издание, руководители банка хотели расширять бизнес в России, несмотря на череду ошибок и серию крупных штрафов. Однако внешние наблюдатели из правовой фирмы Jenner & Block LLP, следившие за мерами по предотвращению отмывания средств, заявили представителям банка, что предпринимаемые ими усилия по совершенствованию банковских операций недостаточны для того, чтобы идти на крупный риск и вести бизнес с российскими клиентами, отмечает ТАСС. Подчеркивается, что сами по себе наблюдатели не могут отдавать непосредственные распоряжения об изменении деятельности банка. Однако их рекомендации предоставляются регулирующему органу в штате Нью-Йорк и способны повлечь за собой штрафы и дорогостоящие судебные разбирательства. Представитель Deutsche Bank отказался комментировать диалог с наблюдателями, однако сообщил, что банк уже проводит анализ рисков в отношении нескольких стран, включая Россию. Представитель департамента финансовых служб штата Нью-Йорк отказалась от комментариев, а представитель юридической компании Jenner & Block LLP не отреагировал на вопрос. Deutsche Bank входит в немецкую банковскую группу, основанную в 1870 году. По данным Financial Stability Board, финансовый конгломерат является одним из 30 важнейших транснациональных банков в мире. Его организация обслуживает 28 млн клиентов в 2814 отделениях по 76 государствам. Сейчас банк расширяет свой бизнес в сторону Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Восточной Европы. В России свою деятельность Deutsche Bank начал еще в 1881 году, войдя в состав акционеров «Русского банка внешней торговли» и выпустив первые облигации Российских железных дорог. В советские годы банк финансировал экспортные поставки товаров в СССР, а в 2005 году Deutsche Bank начал деятельность на российском рынке коллективных инвестиций. На данный момент в России банк предлагает в основном инвестиционные и коммерческие услуги, не обслуживая розничных клиентов. На эту тему При этом Deutsche Bank был замешан в ряде громких скандалов, связанных с отмыванием денег. В 2015 году банк заподозрили в соучастии с российскими клиентами в незаконном выводе капитала за рубеж. Предполагалось, что состоятельные россияне примерно с 2011 года осуществляли операции, приобретая за рубли ценные бумаги, которые лондонское подразделение тут же выкупало за доллары, сообщала Deutsche Welle Первоначально было известно, что сумма отмытых денег составляет несколько сотен миллионов долларов. Впоследствии же выяснилось, что речь идет о 10 млрд долларов и махинациях в крупных размерах. В результате банк в 2015 году свернул часть своего бизнеса в России, ликвидировав среди прочего инвестиционный отдел, замешанный в махинациях. Руководитель московского офиса Deutsche Bank Павел Теплухин покинул свой пост, а штат организации был сокращен до минимума. Расследованием этого дела занимались органы финансового надзора Германии, Великобритании и США, поскольку использовалась американская денежная единица. В 2017 году Deutsche Bank согласился выплатить 425 млн долларов штрафа финансовому регулятору Нью-Йорка (NYSDFS) за проведение «зеркальных сделок» в России. После скандала СМИ назвали Deutsche Bank «русской прачечной», где происходило отмывание денег. «Если Deutsche Bank последует новым рекомендациям США и свернет свой бизнес в России – его место займут американские компании», – считает экономист Антон Любич. «Сейчас инвестиционный сектор стремительно развивается – к выходу на рынок готовятся IPO (первая публичная продажа акций – прим. ВЗГЛЯД) компаний Ivi.ru, FIX Price и многих других российских корпораций. Привлекать для них капиталы помогают инвестиционные банки США Goldman Sachs, Morgan Stanley и Merrill Lynch. Они из России никуда не уходили и рекомендаций свернуть свою деятельность не получали», – рассказал Любич. Эксперт добавил, что нет ничего удивительного в получении банком рекомендаций от властей штата Нью-Йорк, а не федерального центра или Минфина. «Банковская система США относится к компетенции штатов. Deutsche Bank работает в США именно через штат Нью-Йорк, для него это своего рода «окно в Америку». Именно поэтому банк попадает под местное регулирование и обращается к местным компетентным властям», – объяснил экономист. «Трудно предсказать реакцию представителей банка или немецких властей на полученные рекомендации. Но, к сожалению, когда любому инвестору ставят выбор – работа в России или США, этот выбор очевиден. Масштаб фондового рынка США несопоставимо больше нашего», – констатирует Любич. Немецкий политолог Александр Рар в свою очередь считает, что рекомендации для Deutsche Bank «вызовут в Германии ужас». «Но что смогут сделать власти Германии, кроме как пожать плечами? Сегодня Америка настолько сильна, что может себе позволить использовать все рычаги давления и относиться к союзникам, как к вассалам. Штаты действуют исключительно с позиции собственных интересов», – полагает политолог. «В последние годы деятельность Deutsche Bank в России значительно уменьшилась. Но если банк окончательно потеряет российский рынок – для него это станет катастрофой. Вернуться обратно он уже не сможет», – убежден Рар. В то же время в бундестаге призвали «выкинуть рекомендации США в урну». «Можно ли представить, чтобы мэр Москвы порекомендовал Deutsche Bank свернуть бизнес в Америке? Нет. Потому рекомендации США, как пустые семена, пускай упадут на землю и засохнут», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат немецкого парламента Вальдемар Гердт. По его словам, утечки подобных рекомендаций в американские СМИ – это «чистой воды пропаганда, которой нужно показать, что США влиятельны, выступают против России и держат немцев в кулаке». Собеседник также уверен: «никакой реакции от банка и от немецких властей на такие советы не последует». «Уход Deutsche Bank из России нанесет ущерб в первую очередь немецкому бизнесу. Наши предприниматели активно работают в России, а Deutsche Bank обслуживает их деятельность. Германии совершенно не выгодно лишать своих же бизнесменов банковской поддержки. Поэтому ни русским, ни немцам это не нужно», – резюмировал Гердт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД