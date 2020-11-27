В бундестаге ответили на требование США к Deutsche Bank уйти из России

«Можно ли представить, чтобы мэр Москвы порекомендовал Deutsche Bank свернуть бизнес в Америке? Нет. Потому рекомендации США, как пустые семена, пускай упадут на землю и засохнут», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал сообщения СМИ о рекомендациях представителям Deutsche Bank от наблюдателей департамента финансовых служб штата Нью-Йорк свернуть свой бизнес в России.

«Такие рекомендации можно взять и выкинуть в урну. Это чистой воды американская пропаганда, которой нужно показать, что США влиятельны, выступают против России и держат немцев в кулаке. Не стоит обращать на это внимание. Думаю, банк будет продолжать работу в России, а рекомендации США, как пустые семена, пускай падают на землю и засыхают», – считает депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Гердт уверен в том, что «никакой реакции от банка и от немецких властей на такие советы не последует». «Можно ли представить, чтобы мэр Москвы порекомендовал Deutsche Bank свернуть бизнес в Америке? Нет, потому что все над ним посмеются и сочтут ненормальным. В случае с Америкой такие неадекватные высказывания обычно находят отклик, но сейчас Германии не стоит опускаться до уровня идиотов», – заявил он.

Собеседник также считает, что «уход Deutsche Bank из России нанесет ущерб в первую очередь немецкому бизнесу». «Наши предприниматели активно работают в России, а Deutsche Bank обслуживает их деятельность. Германии совершенно не выгодно лишать своих же бизнесменов банковской поддержки. Поэтому ни русским, ни немцам это не нужно», – заключил Гердт.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наблюдатели департамента финансовых служб штата Нью-Йорк рекомендовали представителям Deutsche Bank отказаться от планов расширения и в целом свернуть бизнес в России.

Напомним, в сентябре США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций». Позже Deutsche Bank отреагировал на журналистское расследование о «подозрительных транзакциях» российских клиентов финансовой организации.

В 2017 году Deutsche Bank был оштрафован на $425 млн за проведение «зеркальных сделок» в России в 2011-2015 годах. Как сообщает финансовый регулятор штата Нью-Йорк, отмывание денег немецким банком способствовало выводу $10 млрд из России в нарушение законов штата.