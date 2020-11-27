Экономист объяснил требование США к Deutsche Bank уйти из России

«Если Deutsche Bank прислушается к рекомендациям США – его место в России займут американские компании. Они отсюда никуда не уходили и рекомендаций свернуть свою деятельность не получали», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал сообщения СМИ о рекомендациях представителям банка Deutsche Bank от наблюдателей департамента финансовых служб штата Нью-Йорк свернуть свой бизнес в России.

«В России Deutsche Bank занимался инвестиционным банкингом, то есть помогал состоятельным клиентам вложить значительные суммы в те или иные компании. Однако в 2015 году банк свернул свою деятельность в России из-за скандала с отмыванием денег. Руководитель московского офиса Deutsche Bank Павел Теплухин покинул банк, а его операции в России были значительно сокращены», – рассказал экономист Антон Любич.

По мнению Любича, если Deutsche Bank последует рекомендациям не восстанавливать масштаб своей деятельности в России, его место займут американские компании. «Сейчас инвестиционный сектор стремительно развивается – к выходу на рынок готовятся IPO (первая публичная продажа акций – прим. ВЗГЛЯД) компаний Ivi.ru, FIX Price и многих других российских корпораций. Привлекать для них капиталы помогают инвестиционные банки США Goldman Sachs, Morgan Stanley и Merrill Lynch. Они из России никуда не уходили и рекомендаций свернуть свою деятельность не получали», – отметил собеседник.

Эксперт добавил, что нет ничего удивительно в получении рекомендаций от властей штата Нью-Йорк, а не федерального центра. «Банковская система США относится к компетенции штатов. Deutsche Bank работает в США именно через штат Нью-Йорк, для него это своего рода «окно в Америку». Именно поэтому банк попадает под местное регулирование и обращается к местным компетентным властям», – объяснил экономист.

«Трудно предсказать реакцию представителей банка или немецких властей на полученные рекомендации. Но, к сожалению, когда любому инвестору ставят выбор – работа в России или США, этот выбор очевиден. Масштаб фондового рынка США несопоставимо больше нашего», – заключил Любич.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наблюдатели департамента финансовых служб штата Нью-Йорк рекомендовали представителям Deutsche Bank отказаться от планов расширения и в целом свернуть бизнес в России.

Напомним, в сентябре США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций». Позже Deutsche Bank отреагировал на журналистское расследование о «подозрительных транзакциях» российских клиентов финансовой организации.

В 2017 году Deutsche Bank был оштрафован на $425 млн за проведение «зеркальных сделок» в России в 2011-2015 годах. Как сообщает финансовый регулятор штата Нью-Йорк, отмывание денег немецким банком способствовало выводу $10 млрд из России в нарушение законов штата.