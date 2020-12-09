Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Как Мадуро удалось вновь разозлить Соединенные Штаты

США будут усиливать давление на Мадуро REUTERS/Manaure Quintero
В США бурно возмущаются результатами парламентских выборов в Венесуэле. Еще бы – ведь по результатам этих выборов сторонники президента Мадуро одержали настолько впечатляющую победу, что его главному конкуренту, «и. о. президента Венесуэлы Гуайдо», можно забыть о дальнейшей политической карьере. Однако ряд инструментов давления на Венесуэлу у США остаются – какие именно? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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    Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

    Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол    9 декабря 2020, 16:45
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски.

    Главе российской дипломатии вроде как не по статусу встречаться с делегацией оппозиционной фракции иностранного парламента для, как это принято говорить в МИД РФ, «обсуждения широкой повестки двусторонних отношений». Парламентов в мире много, оппозиционных фракций еще больше, и кто только не приезжает в Москву – на всех никаких министров не напасешься. Но это только на первый взгляд, а на второй и третий у Сергея Лаврова были поводы для суаре с «Альтернативой для Германии».

    Во-первых, это так называемое дело Навального. Если германское руководство позволяет себе контакты с представителями радикальной (или «несистемной») оппозиции, мы тоже начнем с такими контактировать – и посмотрим, как это вам понравится. В Берлине «АдГ», обладающую третьей по численности фракцией в Бундестаге, считают именно что радикалами: шутка ли, эти люди выступают за выход ФРГ из ЕС, хотя Германия – главный выгодополучатель «единой европейской семьи».

    Но Лавров – человек серьезный, его мотивы к одному лишь троллингу сводиться не могут, поэтому существует и «во-вторых». У отношений Москвы и Берлина сейчас сложный период, в том числе из-за того же «дела Навального». «Северный поток – 2», несмотря на все спекуляции вокруг него и санкции со стороны США, все же решено достроить, но других просветов не видно, а при президенте Байдене и потенциальном преемнике Меркель станет еще хуже. 

    Однако Германия по-прежнему нужна России: с «особыми отношениями» или без них – это один из наших главных торговых партнеров. К команде Меркель вся Германия не сводится, еще есть немецкий бизнес, есть немецкое общество, существуют «народная дипломатия» и культурный обмен. Наконец пророссийские партии в ФРГ тоже есть, «АдГ» одна из таких. 

    Насколько термин «пророссийская» вообще уместен – спорный и чувствительный вопрос, но точек соприкосновения у наших властей с немецкими «альтернативщиками» много.

    Они против глобализма, международной гегемонии США, «однополярного мира» – и мы тоже против.

    Еще важнее, что мы вместе против санкционной войны: мы – в принципе, а в «АдГ» ввиду того, что одновременно ориентируются на русскоязычный электорат (партия выпускала агитационные материалы на русском), на земли бывшей ГДР и на предпринимателей, недовольных нынешним курсом Берлина.

    В этом списке удачных совпадений еще много всего – от «защиты традиционных ценностей» до того немаловажного факта, что представители «АдГ» посещали российский Крым. В общем, понятно, что это особо симпатичная для нас часть политического ландшафта Германии.

    Другое дело, что перспективы стать правящей партией у «альтернативщиков» сомнительные, несмотря на резкий взлет их популярности на фоне финансовых проблем еврозоны (кейс Греции; «АдГ» в свое время возникла как протест против дотирования разорившихся Афин) и миграционного кризиса.

    При формировании властных коалиций в Берлине или в любой из немецких земель строго берегут принцип «все против одного», то есть прочие партии неизменно объединяются против «АдГ», как «ультраправой», «опасной», «популистской» силы. Можно вспомнить еще с десяток негативных эпитетов, вплоть до «фашистской». Мейнстримные СМИ «альтернативщиков» буквально ненавидят, а «традиционные» политики требуют отношения к ним, как к чумным.  

    Это как с Трампом в США, но без шансов на взятие власти. Тот случай, когда антирейтинг стабильно выше рейтинга, а врагов значительно больше, чем потенциальных союзников.

    Тем не менее за «АдГ» стоят миллионы избирателей, а мы как раз хотим продемонстрировать, что для нас значимы отношения с Германией как таковой, не только с ее официальными властями. И если выстраивать диалог с немецким обществом придется «через голову» Меркель и Ко – что ж, так тому и быть, не мы придумали это переиздание холодной войны, в которой, как и прежде, одна из ведущих ролей принадлежит ФРГ.

    Но есть проблема, и она в том, что «АдГ» – союзник достаточно «токсичный». На родине эту партию часто «шеймят», так что имидж у нее специфический: этнонационалисты, исламофобы etc. Российской Федерации подобные ассоциации могут только навредить. И хотя ее внешняя и внутренняя политика есть нечто прямо противоположное, в западных СМИ активно постулируется тезис, что русские суть ксенофобы, так что на встрече Лаврова с «АдГ» они отыграются по полной – информационную войну еще никто не отменял.

    Снизить издержки можно за счет дальнейшей диверсификации контактов с немцами. Официально делегацию «АдГ» в Москву пригласила Госдума – как парламентарии парламентариев. Если сказали «А», стоит сказать и «Б» – повторить все то же самое с другой фракцией Бундестага, «Левыми». Эта партия, уходящая корнями в правящий режим ГДР времен товарища Хонеккера, тоже переживает сейчас взлет популярности и по тем же примерно причинам – кризис традиционных партий ФРГ.

    Как и «альтернативщики», «Левые» весьма приязненно относятся к России и неприязненно к США, евробюрократии, «войне санкций». При этом за один стол с «АдГ» они ни за что не сядут, держат их за порождение зла, то есть являются альтернативой «альтернативщикам», их принципиальным врагом.

    В плане «сверки часов» и реализации российских интересов в Германии это тоже по-своему приятный, но специфический собеседник с собственными изъянами. Как и прочие левые партии ЕС, «Левые» выступают за ультимативную поддержку меньшинств, кроме того, их по понятным причинам не любит тот самый немецкий бизнес, в сотрудничестве с которым мы заинтересованы в первую очередь.

    Но с точки зрения дипломатии, это своего рода «антидот» от издержек для имиджа, которые несет сотрудничество с «АдГ», а разнообразие контактов с политическими движениями ФРГ еще раз подчеркнет ту мысль, которую Лавров пытался донести не столько даже до гостей, сколько до официального Берлина:

    «У нас накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться, и в этом смысле диалог по всем линиям – межправительственной, межпарламентской, межобщественной – обретает особое значение».

    Кстати говоря, «Левые» выглядят более перспективным проектом, чем «АдГ». Несмотря на радикализм в некоторых вопросах, их не относят к «нерукопожатным», берут в региональные коалиции, в отдельных землях они уже сейчас начальство, и при этом продолжают отгрызать электорат у старейшей партии страны – СДПГ, долгие годы служившей «левой ногой» германской власти. В перспективе ее место займут именно «Левые».

    Точнее или они, или «зеленые». При «зеленых» отношения Берлина и Москвы с гарантией упадут ниже плинтуса, что, впрочем, не повод для того, чтобы не контактировать еще и с ними, другой полноценной частью столь важной для нас Германии.

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