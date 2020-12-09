Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски.

Главе российской дипломатии вроде как не по статусу встречаться с делегацией оппозиционной фракции иностранного парламента для, как это принято говорить в МИД РФ, «обсуждения широкой повестки двусторонних отношений». Парламентов в мире много, оппозиционных фракций еще больше, и кто только не приезжает в Москву – на всех никаких министров не напасешься. Но это только на первый взгляд, а на второй и третий у Сергея Лаврова были поводы для суаре с «Альтернативой для Германии».

Во-первых, это так называемое дело Навального. Если германское руководство позволяет себе контакты с представителями радикальной (или «несистемной») оппозиции, мы тоже начнем с такими контактировать – и посмотрим, как это вам понравится. В Берлине «АдГ», обладающую третьей по численности фракцией в Бундестаге, считают именно что радикалами: шутка ли, эти люди выступают за выход ФРГ из ЕС, хотя Германия – главный выгодополучатель «единой европейской семьи».

Но Лавров – человек серьезный, его мотивы к одному лишь троллингу сводиться не могут, поэтому существует и «во-вторых». У отношений Москвы и Берлина сейчас сложный период, в том числе из-за того же «дела Навального». «Северный поток – 2», несмотря на все спекуляции вокруг него и санкции со стороны США, все же решено достроить, но других просветов не видно, а при президенте Байдене и потенциальном преемнике Меркель станет еще хуже.

Однако Германия по-прежнему нужна России: с «особыми отношениями» или без них – это один из наших главных торговых партнеров. К команде Меркель вся Германия не сводится, еще есть немецкий бизнес, есть немецкое общество, существуют «народная дипломатия» и культурный обмен. Наконец пророссийские партии в ФРГ тоже есть, «АдГ» одна из таких.

Насколько термин «пророссийская» вообще уместен – спорный и чувствительный вопрос, но точек соприкосновения у наших властей с немецкими «альтернативщиками» много.

Они против глобализма, международной гегемонии США, «однополярного мира» – и мы тоже против.

Еще важнее, что мы вместе против санкционной войны: мы – в принципе, а в «АдГ» ввиду того, что одновременно ориентируются на русскоязычный электорат (партия выпускала агитационные материалы на русском), на земли бывшей ГДР и на предпринимателей, недовольных нынешним курсом Берлина.

В этом списке удачных совпадений еще много всего – от «защиты традиционных ценностей» до того немаловажного факта, что представители «АдГ» посещали российский Крым. В общем, понятно, что это особо симпатичная для нас часть политического ландшафта Германии.

Другое дело, что перспективы стать правящей партией у «альтернативщиков» сомнительные, несмотря на резкий взлет их популярности на фоне финансовых проблем еврозоны (кейс Греции; «АдГ» в свое время возникла как протест против дотирования разорившихся Афин) и миграционного кризиса.

При формировании властных коалиций в Берлине или в любой из немецких земель строго берегут принцип «все против одного», то есть прочие партии неизменно объединяются против «АдГ», как «ультраправой», «опасной», «популистской» силы. Можно вспомнить еще с десяток негативных эпитетов, вплоть до «фашистской». Мейнстримные СМИ «альтернативщиков» буквально ненавидят, а «традиционные» политики требуют отношения к ним, как к чумным.

Это как с Трампом в США, но без шансов на взятие власти. Тот случай, когда антирейтинг стабильно выше рейтинга, а врагов значительно больше, чем потенциальных союзников.

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Тем не менее за «АдГ» стоят миллионы избирателей, а мы как раз хотим продемонстрировать, что для нас значимы отношения с Германией как таковой, не только с ее официальными властями. И если выстраивать диалог с немецким обществом придется «через голову» Меркель и Ко – что ж, так тому и быть, не мы придумали это переиздание холодной войны, в которой, как и прежде, одна из ведущих ролей принадлежит ФРГ.

Но есть проблема, и она в том, что «АдГ» – союзник достаточно «токсичный». На родине эту партию часто «шеймят», так что имидж у нее специфический: этнонационалисты, исламофобы etc. Российской Федерации подобные ассоциации могут только навредить. И хотя ее внешняя и внутренняя политика есть нечто прямо противоположное, в западных СМИ активно постулируется тезис, что русские суть ксенофобы, так что на встрече Лаврова с «АдГ» они отыграются по полной – информационную войну еще никто не отменял.

Снизить издержки можно за счет дальнейшей диверсификации контактов с немцами. Официально делегацию «АдГ» в Москву пригласила Госдума – как парламентарии парламентариев. Если сказали «А», стоит сказать и «Б» – повторить все то же самое с другой фракцией Бундестага, «Левыми». Эта партия, уходящая корнями в правящий режим ГДР времен товарища Хонеккера, тоже переживает сейчас взлет популярности и по тем же примерно причинам – кризис традиционных партий ФРГ.

Как и «альтернативщики», «Левые» весьма приязненно относятся к России и неприязненно к США, евробюрократии, «войне санкций». При этом за один стол с «АдГ» они ни за что не сядут, держат их за порождение зла, то есть являются альтернативой «альтернативщикам», их принципиальным врагом.

В плане «сверки часов» и реализации российских интересов в Германии это тоже по-своему приятный, но специфический собеседник с собственными изъянами. Как и прочие левые партии ЕС, «Левые» выступают за ультимативную поддержку меньшинств, кроме того, их по понятным причинам не любит тот самый немецкий бизнес, в сотрудничестве с которым мы заинтересованы в первую очередь.

Но с точки зрения дипломатии, это своего рода «антидот» от издержек для имиджа, которые несет сотрудничество с «АдГ», а разнообразие контактов с политическими движениями ФРГ еще раз подчеркнет ту мысль, которую Лавров пытался донести не столько даже до гостей, сколько до официального Берлина:

«У нас накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться, и в этом смысле диалог по всем линиям – межправительственной, межпарламентской, межобщественной – обретает особое значение».

Кстати говоря, «Левые» выглядят более перспективным проектом, чем «АдГ». Несмотря на радикализм в некоторых вопросах, их не относят к «нерукопожатным», берут в региональные коалиции, в отдельных землях они уже сейчас начальство, и при этом продолжают отгрызать электорат у старейшей партии страны – СДПГ, долгие годы служившей «левой ногой» германской власти. В перспективе ее место займут именно «Левые».

Точнее или они, или «зеленые». При «зеленых» отношения Берлина и Москвы с гарантией упадут ниже плинтуса, что, впрочем, не повод для того, чтобы не контактировать еще и с ними, другой полноценной частью столь важной для нас Германии.

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