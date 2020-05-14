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14 мая, четверг  |  Последнее обновление — 09:12  |  vz.ru
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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

СК подозревает Дустина в «осквернении исторических событий», что в общем-то невозможно уже с точки зрения русского языкаФото: кадр из видео
В Калининградской области скандал: сотрудники СК подозревают местного жителя в «реабилитации нацизма» на основании того, что в День Победы он отнес букет цветов на немецкое мемориальное кладбище. Вне зависимости от того, зачем он это сделал, излишне эмоциональная реакция на его поступок может завести нашу страну в ловушку пропагандистов.  Подробности...
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Советская песня довела украинского посла до безумия

Турция имеет особое значение для украинской дипломатииФото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Когда про украинских дипломатов говорят, что они видят российскую угрозу под каждым кустом, а кремлевский заговор – в каждой тарелке, это является гиперболой только отчасти. На сей раз посол Украины в Турции разглядел провокацию, пропаганду и фальсификацию истории в том, что на одном из курортов сыграли и спели знаменитую советскую «Катюшу». Хуже того, Анкаре пригрозили последствиями. Но какими именно?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пандемия породила моду на импортозамещение

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мировая экономика после индустриальной и постиндустриальной эпохи вступит в реиндустриальную. Государства начнут в целом ряде сфер проводить политику импортозамещения и возвращать на родину производственные мощности. Подробности...
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Православным пора перейти на самообеспечение

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Если к приходу относятся не как к общине, а как к супермаркету по получению духовных услуг, то священник превращается в продавца таинств, треб и молитв. А прихожане трансформируются в потребителей, которые пришли не к Богу, а решить свои внутренние проблемы. Подробности...
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России надо наконец-то отреагировать на клевету

Хантер Кэйвуд, основатель Российского комитета по связям с общественностью (Ru-PAC)
Эпидемии коронавируса, к сожалению, не прекратили информационную войну Запада против России. Россия в этой борьбе часто занимает пассивную позицию, ожидая от Запада, что он как-то сам «образумится». Нет, сам он не образумится. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

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              Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

              СК подозревает Дустина в «осквернении исторических событий», что в общем-то невозможно уже с точки зрения русского языка   14 мая 2020, 08:44
              Фото: кадр из видео
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              В Калининградской области скандал: сотрудники СК подозревают местного жителя в «реабилитации нацизма» на основании того, что в День Победы он отнес букет цветов на немецкое мемориальное кладбище. Вне зависимости от того, зачем он это сделал, излишне эмоциональная реакция на его поступок может завести нашу страну в ловушку пропагандистов.

              Такие новости привычнее читать про Украину, но это произошло у нас. Глава Следственного комитета просит проверить, нет ли состава преступления в действиях жителя Балтийска Сергея Дустина, который 9 мая принес цветы на могилы солдат вермахта и записал об этом видеоролик.

              Местная (то есть калининградская) пресса тоже отреагировала на поступок балтийца истерично: его обвиняют в фальсификации истории, подозревают в душевном расстройстве, клеймят за оправдание фашизма - и так далее. Правда, слова, произнесенные Дустиным на скандальном видеозаписи, вырываются из контекста, а их смысл переиначивается, что делает ситуацию еще более похожей на украинскую.

              Отбросим на время эмоции, подавим в себе желание «затоптать власовца» - и обратимся к фактам, точнее к пояснениям самого Дустина. Вот уже пять лет он отмечает День Победы возложением цветов. Сперва - к мемориалу у братской могилы, где похоронены советские солдаты. Потом - на немецком кладбище, где погребены в том числе и солдаты вермахта. Для него это дань памяти жертвам Второй мировой войны. Именно жертвам - военные преступники, как подчеркивает Дустин, поминовения недостойны.

              Положа руку на сердце, спорить тут вообще не о чем. Но кого-то может покоробить уравнивание советских и немецких именно как жертв, тем более, что в этом слышатся отголоски тех войн исторической памяти, которые ведут Украина, Польша и некоторые политики Чехии.

              СК подозревает Дустина в «осквернении исторических событий», что в общем-то невозможно уже с точки зрения русского языка. На практике, как впоследствии уточнил сам Дустин, проверка идет по статье «Реабилитация нацизма». Максимальное наказание - три года тюрьмы.

              Три года - немалый срок, а реабилитация нацизма - губительное для репутации обвинение. Уже поэтому нельзя ограничиться вырванными из контекста цитатами и праведным негодованием на их счет. Нужно разбираться подробнее.

              Вряд ли кого-нибудь удивит тот факт, что на территории бывшего СССР находится много, очень много могил немецких военнослужащих. По данным правительства ФРГ - более двух миллионов трехсот тысяч, не считая захоронений, выявленных поисковиками после 1991 года.

              То же можно сказать о могилах красноармейцев в Европе - их миллионы. Статистику и географию можно уточнить здесь.

              Сохранность воинских захоронений и уход за ними - вопрос серьезный, болезненный, но юридически давно уже разрешенный. Этому посвящены подробные инструкции, своды правил и десятки межгосударственных договоров. Братские могилы и мемориальные кладбища - красная черта, через которую не переступают даже поляки и прибалты, с явным удовольствием сносящие памятники советским солдатам. Это тот случай, когда навстречу друг другу идут даже ненавидящие друг друга правительства.

              Мемориал, который ежегодно посещает Дустин, открывал лично посол Германии. На кладбище похоронены не только солдаты вермахта - там есть могилы ополченцев, беженцев, нонкомбатантов, чьи имена теперь восстановлены и высечены в камне.

              Разумеется, ни в Германии, ни в России, ни в Польше, ни в Латвии нет и не может быть такого закона, который наказывает за посещение кладбищ и поминовение павших 9 мая, 1 января или в любую другую дату. Чего-то подобного, возможно, нужно ждать от Украины, но пока что даже она созрела лишь частями - прецеденты были, например, во Львове.

              Это юридическая сторона вопроса. Но в действиях Дустина есть еще и идеологическая сторона: взгляд на немцев как на невинных жертв войны многим претит, в этом прозревают неовласовство.

              Однако позиция Дустина придумана не им, не сейчас и совсем не для того, чтобы «осквернить исторические события» или «обесценить народный подвиг». Это официальная позиция советской власти, сформулированная не в перестройку, а еще до Победы. С тех самых пор, когда выяснилось, что «товарищ Эренбург упрощает», советское информбюро подчеркивало: простые немцы тоже жертвы преступной политики нацистов, Советский Союз воюет не с немецким народом, а с гитлеровским режимом.

              То есть сталинский Кремль реабилитирует нацизм с 1945 года, если подходить к философии примирения с формулировками СК.

              Конечно, в этой позиции советского руководство немало от догм коммунистической идеологии и того, что теперь называют геополитикой: при возложении ответственности на народ и солдат, а не на режим и командование, было бы трудно организовать союзную державу ГДР.

              Но прежде всего это было правдой: при Гитлере военная служба добровольной не была, поэтому трибунал в Нюрнберге не включил вермахт в число преступных организаций наравне с СС или гестапо.

              Через горнило боев так или иначе прошла большая часть мужского населения Германии, включая стариков из фольскшурма и детей из гитлерюгенда. Даже предыдущий Папа Римский имел хорошие шансы погибнуть под советскими танком с винтовкой в руках. Мало найдется немцев, чьи предки избежали хотя бы одного из фронтов Великой войны.

              Такова германская специфика. В Калининградской области специфика другая.

              К Калининграду и расположенному в 50 километрах от него Балтийску неприменима та матрица войны и Победы, что справедливо господствует в остальной России. Бывшая Восточная Пруссия - это не родная земля, освобожденная от захватчиков и агрессоров, а наш трофей. Когда-то там жили немцы, но больше не живут - их судьба сложилось достаточно печально, о чем современное население города вспоминать не любит.

              Эта поправка на географию делает сентенции Дустина тем более справедливыми: под бывшим Пиллау - нынешним Балтийском советский солдат столкнулся с ополченцами, которые сражались уже не за империю Гитлера, а за свои дома.

              Но она же предопределила избыточно нервную реакцию калининградской патриотической общественности на акцию Дустина, передавшуюся руководству СК. Такая общественность в принципе не жалует всю досоветскую историю города, будь то Кант или название Кёнигсберг, ведь остро чувствует, что героический пафос событий в Ленинградской, Тверской или Московской областях неприменим к Калининградской или применим с большими оговорками. Как следствие, любые разговоры о жертвах с немецкой стороны кажутся подозрительными и потенциально опасными.

              В таких случаях нужно взять себя в руки и вспомнить о важных вещах. О том, что мы не украинцы и не поляки, которые воюют с мертвыми и расчесывают исторические болячки, потакая своим национальным комплексам и обидам. Мы - огромный самодостаточный народ, победивший в великой войне, и никто не в силах этого оспорить.

              Представители нашего народа (как, впрочем, и любого другого) имеют прав отмечать 9 мая по своему усмотрению. Кто-то - с шампанским, салютом и народными гуляниями в пилотках. Кто-то тихо, в семейном кругу и в поминальном порядке.

              Кому-то важнее, что «можем повторить». Кому-то, чтоб «никогда больше».

              Примирительная позиция Дустина о жертвах с обеих сторон не приведет к тому, что в Калининградскую область вернутся призраки немецких ополченцев и потребуют своё назад: об отторжении этого региона от России любят порассуждать в Литве и Польше, но никогда - в Германии, где исторические акценты о событиях 1941-1945 расставлены четко и, хочется верить, навсегда.

              Такая позиция заслуживает уважения - и от него же крепнет. От уважения к живым, чьи предки лежат теперь под Балтийском из-за авантюры бесноватого фюрера, и уважения к мертвым, которое демонстрирует Дустин, принося свои букеты не к одному, а к двум мемориалам.

              Это печальная, немного рыцарская и, как мы видим, не всегда благодарная роль. Но чем чаще в ней будут прозревать «реабилитацию нацизма», которой там даже не пахнет, тем больше статей выйдет в польских и украинских СМИ о том, что в России теперь судят за посещение мемориальных кладбищ.

              Будьте уверены: потом они будут оправдывать этим какую-нибудь очередную пакость вроде запрета на «поминание оккупантов» или «чествование коммунистов» непосредственно на мемориалах. Но пока что красная черта не пройдена - и не дай нам бог стараниями СК перешагнуть за нее первыми.

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