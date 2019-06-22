Каким был первый день великой войны?

«Двадцать второго июня / Ровно в четыре часа / Киев бомбили, нам объявили / Что началася война». Эта песня, написанная поэтом Борисом Ковыневым на музыку популярного польского вальса «Синий платочек», не совсем точно отражает историю начала Великой Отечественной войны. Реальная история этого страшного дня – в очередной викторине газеты ВЗГЛЯД.