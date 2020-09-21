Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отправлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет из себя этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?

В понедельник Фридрих Мерц, будучи кандидатом на пост председателя правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) и возможным преемником Ангелы Меркель, в интервью влиятельному изданию Bild назвал операцию российских ВКС в Сирии «варварскими действиями» российской армии. Кроме того, возможный кандидат в канцлеры поддержал более жесткую политику в отношениях с Москвой из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. По его словам, эскалация напряженности в двусторонних отношениях исходит не от Германии или Европы, а «исключительно от России».

Добавим, что ранее Мерц потребовал ввести временный мораторий на строительство газопровода «Северный поток – 2». В этом позиция вероятного будущего лидера ХДС разительно отличается от линии поведения канцлера Ангелы Меркель. Ранее она настаивала на том, что «СП-2» – сугубо экономический проект, который должен быть доведен до завершения. Правда, позднее Меркель заявила о том, что окончательное решение по проекту должна принимать Европа.

При этом Мерц не является новой фигурой для германской политики. В начале 2000 годов местные СМИ по праву считали его восходящей звездой ХДС, однако в 2004 году он проиграл борьбу за власть Ангеле Меркель. Оставив свой партийный пост и должность главы фракции ХДС в бундестаге, Мерц стал успешным бизнесменом и возглавил «Атлантический мост» – трансатлантическую организацию, фактически продвигающую интересы США в Германии.

Далее, в 2018 году, Мерц решил вернуться в политику и выдвинул свою кандидатуру на пост нового председателя партии. Но его вновь постигла неудача: во втором туре выборов он проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр (которую для краткости называют АКК). Многие СМИ, включая газету ВЗГЛЯД, обоснованно называли АКК преемницей Меркель, но в феврале 2020 года она потеряла шанс стать канцлером Германии, тем самым обострив внутрипартийную борьбу и позволив Мерцу вновь претендовать на роль преемника Меркель.

Напомним, что выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство Германии, должны пройти в период с августа по октябрь 2021 года. Это будут первые выборы парламента ФРГ, в которых Меркель не будет возглавлять ХДС.

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Что касается отношений с Россией, то, во-первых, Мерц является давним сторонником санкций против Москвы. Во-вторых, по его мнению, «Россия очень сильно осложняет нам жизнь». Впрочем, как пишет Deutsche Welle , однажды он «раскритиковал себя самого за то, что в начале 2000-х проигнорировал вместе с другими немецкими политиками предложение президента Владимира Путина о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока».

Между тем, конкуренты Мерца в борьбе за пост канцлера ФРГ пока не слишком активно проявляют себя в средствах массовой информации. Речь идет прежде всего о двух политиках: это Армин Лашет (премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия) и Маркус Зёдер (премьер-министр Баварии, с которым президент РФ Владимир Путин встречался в январе 2020 года).

«В отличие от них, Мерц явно связан обязательствами с внешними игроками. Еще недавно он был главой наблюдательного совета инвестиционной компании BlackRock-Deutschland, представительства международной компании BlackRock с офисом в Нью-Йорке. Поэтому интервью Мерца больше похоже на отчет о том, что он поддерживает правильную для США повестку», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

По словам депутата, главный казус «праймериз» в ХДС заключается не в выборе личности будущего канцлера, а в том, «насколько суверенным будет выбор немецкого народа». «Нормальные отношения с Россией и вопросы безопасности в Европе – это жизненная необходимость для Германии. Наша экономика подорвана из-за коронавируса, потому если мы будем и дальше выстраивать препятствия для развития бизнес-отношений с Россией – это все равно, что пилить сук, на котором сидишь», – отмечает Гердт.

«Но на постулатах дружбы с Россией в Германии политическую карьеру не построишь. Поэтому все кандидаты упражняются в попытках превзойти друг друга в лояльности по отношению к своим кураторам. Это касается не только борьбы с «Северным потоком – 2», но и истории с Алексеем Навальным, и позиции Берлина в конфликте на Украине, и позиции правительства ФРГ в отношении кризиса в Белоруссии», – пояснил Гердт.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар считает, что Фридрих Мерц и его окружение выражают «то же мнение, что транслируют наши так называемые независимые СМИ, чье руководство связано с трансатлантическими кругами». «Это важный фактор, так как «четвертая власть» крайне влиятельна в Европе и Германии в целом, и если они начинают скоординированную кампанию против кого-то, то политики вынуждены с этим считаться», – отметил Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

В то же время он отмечает, что

конструктивные политики пока группируются вокруг Меркель. Один из возможных кандидатов на пост лидера ХДС Армин Лашет хочет продолжать прагматичный курс в отношении России.

«Если Лашет придет к власти после Меркель, то я за российско-немецкие отношения не боюсь. А если придет Мерц или любой другой кандидат, то будет гораздо хуже. Будет тихий ужас. Они не потерпят мнений, которые сочтут пророссийскими, а отношения с Москвой серьезно осложнятся», – прогнозирует эксперт.

«Отношения с Россией могут также ухудшиться, если из правительственной коалиции уйдет социал-демократическая партия, и пост главы МИД вместо представителя СДПГ Хайко Мааса займет какой-нибудь активный и последовательный русофоб. Тогда Германия будет вести внешнюю политику в отношении к России в том же ключе, что и, например, Британия и Польша. Это худший сценарий, но доля реализма в нем есть», – заключил Рар.

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