Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла

Для «взлома» ПВО Калининграда одного B-52 недостаточно, нужны сотни бомбардировщиков af.mil
Американские военные эксперты рассчитали, сколько стратегических бомбардировщиков и других средств понадобится США для прорыва ПВО Калининградской области. Командование американских ВВС всерьез рассматривает и другие варианты взлома обороны российского анклава на Балтике. Чем и как Россия будет отражать агрессию врага против своего самого западного региона? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...

Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 20 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

    Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений    21 сентября 2020, 23:00
    Фото: Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
    Текст: Алексей Нечаев

    Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отправлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет из себя этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?

    В понедельник Фридрих Мерц, будучи кандидатом на пост председателя правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) и возможным преемником Ангелы Меркель, в интервью влиятельному изданию Bild назвал операцию российских ВКС в Сирии «варварскими действиями» российской армии. Кроме того, возможный кандидат в канцлеры поддержал более жесткую политику в отношениях с Москвой из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. По его словам, эскалация напряженности в двусторонних отношениях исходит не от Германии или Европы, а «исключительно от России».

    Добавим, что ранее Мерц потребовал ввести временный мораторий на строительство газопровода «Северный поток – 2». В этом позиция вероятного будущего лидера ХДС разительно отличается от линии поведения канцлера Ангелы Меркель. Ранее она настаивала на том, что «СП-2» – сугубо экономический проект, который должен быть доведен до завершения.  Правда, позднее Меркель заявила о том, что окончательное решение по проекту должна принимать Европа.

    При этом Мерц не является новой фигурой для германской политики. В начале 2000 годов местные СМИ по праву считали его восходящей звездой ХДС, однако в 2004 году он проиграл борьбу за власть Ангеле Меркель. Оставив свой партийный пост и должность главы фракции ХДС в бундестаге, Мерц стал успешным бизнесменом и возглавил «Атлантический мост» – трансатлантическую организацию, фактически продвигающую интересы США в Германии.  

    Далее, в 2018 году, Мерц решил вернуться в политику и выдвинул свою кандидатуру на пост нового председателя партии. Но его вновь постигла неудача: во втором туре выборов он проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр (которую для краткости называют АКК). Многие СМИ, включая газету ВЗГЛЯД, обоснованно называли АКК преемницей Меркель, но в феврале 2020 года она потеряла шанс стать канцлером Германии, тем самым обострив внутрипартийную борьбу и позволив Мерцу вновь претендовать на роль преемника Меркель.

    Напомним, что выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство Германии, должны пройти в период с августа по октябрь 2021 года. Это будут первые выборы парламента ФРГ, в которых Меркель не будет возглавлять ХДС.

    Что касается отношений с Россией, то, во-первых, Мерц является давним сторонником санкций против Москвы. Во-вторых, по его мнению, «Россия очень сильно осложняет нам жизнь». Впрочем, как пишет Deutsche Welle, однажды он «раскритиковал себя самого за то, что в начале 2000-х проигнорировал вместе с другими немецкими политиками предложение президента Владимира Путина о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока».

    Между тем, конкуренты Мерца в борьбе за пост канцлера ФРГ пока не слишком активно проявляют себя в средствах массовой информации. Речь идет прежде всего о двух политиках: это Армин Лашет (премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия) и Маркус Зёдер (премьер-министр Баварии, с которым президент РФ Владимир Путин встречался в январе 2020 года).

    «В отличие от них, Мерц явно связан обязательствами с внешними игроками. Еще недавно он был главой наблюдательного совета инвестиционной компании BlackRock-Deutschland, представительства международной компании BlackRock с офисом в Нью-Йорке. Поэтому интервью Мерца больше похоже на отчет о том, что он поддерживает правильную для США повестку», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

    По словам депутата, главный казус «праймериз» в ХДС заключается не в выборе личности будущего канцлера, а в том, «насколько суверенным будет выбор немецкого народа». «Нормальные отношения с Россией и вопросы безопасности в Европе – это жизненная необходимость для Германии. Наша экономика подорвана из-за коронавируса, потому если мы будем и дальше выстраивать препятствия для развития бизнес-отношений с Россией – это все равно, что пилить сук, на котором сидишь», – отмечает Гердт.

    «Но на постулатах дружбы с Россией в Германии политическую карьеру не построишь. Поэтому все кандидаты упражняются в попытках превзойти друг друга в лояльности по отношению к своим кураторам. Это касается не только борьбы с «Северным потоком – 2», но и истории с Алексеем Навальным, и позиции Берлина в конфликте на Украине, и позиции правительства ФРГ в отношении кризиса в Белоруссии», – пояснил Гердт.

    В свою очередь немецкий политолог Александр Рар считает, что Фридрих Мерц и его окружение выражают «то же мнение, что транслируют наши так называемые независимые СМИ, чье руководство связано с трансатлантическими кругами». «Это важный фактор, так как «четвертая власть» крайне влиятельна в Европе и Германии в целом, и если они начинают скоординированную кампанию против кого-то, то политики вынуждены с этим считаться», – отметил Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    В то же время он отмечает, что

    конструктивные политики пока группируются вокруг Меркель. Один из возможных кандидатов на пост лидера ХДС Армин Лашет хочет продолжать прагматичный курс в отношении России. 

    «Если Лашет придет к власти после Меркель, то я за российско-немецкие отношения не боюсь. А если придет Мерц или любой другой кандидат, то будет гораздо хуже. Будет тихий ужас. Они не потерпят мнений, которые сочтут пророссийскими, а отношения с Москвой серьезно осложнятся», – прогнозирует эксперт.

    «Отношения с Россией могут также ухудшиться, если из правительственной коалиции уйдет социал-демократическая партия, и пост главы МИД вместо представителя СДПГ Хайко Мааса займет какой-нибудь активный и последовательный русофоб. Тогда Германия будет вести внешнюю политику в отношении к России в том же ключе, что и, например, Британия и Польша. Это худший сценарий, но доля реализма в нем есть», – заключил Рар.

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