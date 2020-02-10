Сторонница давления на Россию потеряла шанс стать канцлером

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10 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:58  |  vz.ru
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
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Бойцы украинского спецназа способны разоблачить миф о Майдане

Сергей Тамтура – один из бывших спецназовцев, вернувшихся в КиевФото: Zuma/ТАСС
Вся Украина обсуждает безумное, на первый взгляд, решение, которое приняли участники недавнего обмена между Киевом и непризнанными республиками. Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», которые обвинялись в убийствах во время Майдана в 2013-2014 годах, вернулись в Киев. Зачем же они вернулись туда, где еще недавно сидели в СИЗО, и что с ними будет теперь? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дональд Трамп добьет демократов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Инициатива сейчас на стороне президента, а демократы не только лишились информационных козырей, но и постепенно тонут в болоте внутриполитической борьбы. Подробности...

Зеленский приступил к продаже родины

Андрей Манчук, политолог
На Украине приватизируют последнее, что осталось у страны и граждан – землю. Стратегические предприятия, железные дороги, почта – уже проданы или находятся под внешним управлением. Вот такая она, независимость. Подробности...
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С живым Пушкиным Россия избежала бы революции

Владимир Можегов, публицист
Зрелый Пушкин был убежденным монархистом, а кредо его политической доктрины было совмещение фундаментальной традиции с необходимостью поступательного развития страны. Лучшие изменения те, которые происходят от одного улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. Подробности...
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      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
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              Из Аннегрет Крамп-Карренбауэр не вышло достойной преемницы Ангелы Меркель   10 февраля 2020, 17:00
              Фото: Christian Thiel via www.imago-images.de/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Михаил Мошкин

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              Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая до сего момента считалась официальной наследницей Ангелы Меркель и была лидером ее партии ХДС, с большой вероятностью не станет новым канцлером Германии. Ранее она была известна поддержкой жестких мер против России и «Северного потока – 2». А вот среди потенциальных претендентов на пост канцлера есть те, кто недавно встречался с президентом России.

              В понедельник стало известно, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемница Ангелы Меркель на посту партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и министр обороны в нынешнем правительстве, не будет бороться за пост канцлера на парламентских выборах 2021 года. Немецкая пресса со ссылкой на источники в партийных кругах сообщает: Крамп-Карренбауэр (которую для краткости называют АКК) готовится сдать свой пост после того, как ХДС определится с кандидатом в канцлеры.

              На заседании президиума христианских демократов АКК пообещала к лету организовать «процесс по выбору кандидатуры», после чего официально отказаться от председательского места, сообщил германский телеканал n-tv.

              Британская The Guardian отмечает: внезапные сообщения о грядущей отставке Крамп-Карренбауэр прозвучали на фоне внутрипартийного скандала. Этот скандал, в свою очередь, был вызван успехом правых популистов из «Альтернативы для Германии» на выборах в земле Тюрингия. Меркель назвала избрание премьером Тюрингии свободного демократа Томаса Кеммериха, который был поддержан всеми депутатами регионального парламента от АдГ, «непростительным» и потребовала отменить это избрание. При этом Кеммериха поддержали представители местного отделения ХДС. В итоге новоизбранный глава Тюрингии, проработав всего день, был вынужден подать в отставку.

              Давление со стороны Меркель вызвало шквал возмущения. Действия канцлера назвали «идиотизмом». Не собралось ли правительство Меркель «поместить четверть избирателей в Восточной Германии в карантин, словно инфицированных коронавирусом?» – задался вопросом обозреватель Der Tagesspiegel Харальд Мартенштайн.

              Но главное, что показал скандал в Тюрингии, – это внутренние разногласия в ХДС, констатирует  The Guardian. «Необычное решение Меркель – вмешаться в это дело... подчеркнуло недостаток авторитета Крамп-Карренбауэр» как лидера партии, указывает британское издание. Положение АКК стало еще хуже, когда тюрингские христианские демократы проигнорировали прямое указание формального лидера партии – голосовать за роспуск земельного парламента и назначение новых выборов.

              ХДС переживает раскол, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. «Есть правое крыло, которое выступает за союз с «Альтернативой для Германии». Более левоориентированные члены ХДС придерживаются точки зрения, что главная политическая задача всей Европы – победить европопулизм или национализм, который начинает появляться в европейской политике, – отметил собеседник. – Эти силы готовы работать с посткоммунистической партией Die Linke («Левые») только ради того, чтобы блокировать «Альтернативу», которая набирает все больший вес». Рар подчеркивает:

              «Крамп-Карренбауэр оказалась между двух огней.

              С одной стороны, она заявляла, что ее принципы не позволяют ей работать с «Альтернативой для Германии», которую здесь все определяют как фашистскую. С другой стороны, «Левые» так же не устраивали Крамп-Карренбауэр, поскольку они, среди прочего, все еще восхваляют идеи Сталина». По мнению Рара, уход фрау АКК не совсем добровольный. «Это такой хлопок дверью, мол, раз не хотите меня поддерживать, то я ухожу. И это серьезный удар по позициям Меркель, которая вытаскивала госпожу Крамп-Карренбауэр фактически из ничего», – заметил германский эксперт.

              Какой бы ни была основная причина внезапной отставки Крамп-Карренбауэр, немецкие и другие европейские СМИ уже подводят итоги политической карьере предполагаемой, но, похоже, не состоявшейся преемницы Меркель. Напомним, Крамп-Карренбауэр была избрана главой правящей в Германии партии ХДС в 2018 году. Она считалась кандидатом, который, скорее всего, продолжит центристский курс Ангелы Меркель, которая, напомним, занимает кресло канцлера без малого 15 лет.

              Как отмечала газета ВЗГЛЯД, преемница Меркель на партийном посту начала с нападок на Россию. Если сама «фрау канцлерин» и ее ближайшие помощники сдержанно высказывались о конфликте в Донбассе, то АКК заявляла о «российской агрессии». Она призывала к ужесточению санкций против России. В вопросе о «Северном потоке – 2» (по поводу которого в Берлине наблюдается консенсус – трубопровод должен быть построен) Крамп-Карренбауэр занимала самую крайнюю из возможных позиций – не отменять проект, но искать пути давления на Москву, например установить квоты на прокачку газа по украинской территории. Не зря тогдашний президент Украины Петр Порошенко выражал надежду на поддержку нового лидера ХДС «в отражении российской агрессии».

              Во время недавнего скандала из-за убийства в Берлине грузинско-чеченского боевика Зелимхана Хангошвили госпожа АКК занимала более последовательную антироссийскую позицию в сравнении с Меркель и требовала жестких мер против Москвы. «Крамп-Карренбауэр набирает политические очки, копируя поведение Терезы Мэй времен «дела Скрипалей». А вот Меркель, наоборот, старается не эскалировать конфликт», – отмечал тогда в комментарии газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

              При этом в том, что касалось внутренней политики, а точнее одного из самых болезненных вопросов – миграции, Крамп-Карренбауэр высказывала мнение, которое вряд ли пользуется популярностью: она считает, что для лучшей адаптации мигрантов необходимо создавать исламские школы с образованием на немецком языке по немецким программам. Учитывая рост популярности антимигрантской повестки АдГ, это вряд ли пошло в плюс лидеру ХДС.

              С одной стороны, АКК совсем недавно заняла значимый пост в правительстве Меркель – в мае прошлого года она сменила Урсулу фон дер Ляйен на посту министра обороны. С другой стороны, в новом качестве она отметилась скандалом с главой МИД Хайко Маасом. В октябре Маас резко раскритиковал идею Крамп-Карренбауэр о создании в Сирии международной зоны безопасности.

              Показательно, что согласно опросу, который был проведен перед Новым годом, лишь 3% немцев считают, что потенциальная преемница Меркель и ее «копия» Крамп-Карренбауэр способны решать мировые проблемы. Для сравнения, сама Меркель получила 22% голосов респондентов, и это притом что канцлер стремительно теряет популярность.

              Издание Die Zeit вспомнило о том, что перед назначением Крамп-Карренбауэр на пост лидера ХДС обсуждались другие кандидатуры: бывший лидер фракции христианских демократов Фридрих Мерц, лидер партии-партнера «Христианско-социальный союз» Маркус Зёдер, глава правительства земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет и глава минздрава Йенс Шпан. А совсем недавно Фридрих Мерц предложил партийному руководству «сыграть роль в команде» во время избирательной кампании 2021 года.

              При этом, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Мерц, в отличие от Крамп-Карренбауэр, фактически находился во внутрипартийной оппозиции к линии Меркель. Мерца поддерживает немецкий бизнес и те, кто желал бы возвращения партии на прежние позиции – с христианским уклоном и без политики «открытых дверей» в отношении мигрантов.

              «Мерц – типичный консерватор, который долгое время работал в финансовых кругах, поэтому к нему есть недоверие», – отметил политолог Александр Рар. Вряд ли как человек, который с трудом идет на компромиссы, он сможет завоевать нужный авторитет в сегодняшней «левой» и «зеленой» Германии, предположил собеседник. Рар считает высокими шансы Армина Лашета. Этот глава регионального правительства – «достаточно искушенный дипломат, который ведет тонкую политику и способен договориться как с левым крылом партии ХДС, так и с правым», указал эксперт.

              «И третий претендент, человек, о котором также долго не вспоминали, – премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Он недавно побывал с визитом в Москве, где встречался с Владимиром Путиным, доказав, что может свободно разговаривать с мировыми лидерами. Зёдер делает очень острые и авторитетные заявления, проявляет политическую силу и стремительно набирает популярность не только у себя в Баварии, но и во всей Германии».

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