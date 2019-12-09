Немецкий эксперт объяснил, почему преемница Меркель копирует Мэй времен «дела Скрипалей»

«Крамп-Карренбауэр набирает политические очки, копируя поведение Терезы Мэй времен «дела Скрипалей». А вот Меркель перед встречей с Путиным наоборот старается не эскалировать конфликт», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя требование министра минобороны ФРГ принять новые меры против Москвы в связи с делом об убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине.

«В определенных либеральных кругах Германии жесткая политика в отношении России пользуется поддержкой. Также немецкие политики зависят от СМИ, которые обвиняют Россию, причем огульно. Поэтому Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила следовать этому курсу. Очень жаль, ведь были надежды, что она приедет в Москву для конструктивных переговоров. Теперь она перечеркивает все это и заходит с других, более жестких позиций», – отметил немецкий эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что произошедшее в Берлине убийство осложнило отношения России и Германии. По ее словам, складывается «довольно тревожная картина» на фоне якобы имевшей место попытки отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. Она назвала «серьезными» некие «доказательства против России».

По мнению политолога, глава военного ведомства пытается делать то, что не сделала Меркель, которая отреагировала на ситуацию сдержанно. «Многое будет зависеть от встречи в Париже. Если стороны договорятся о движении в сторону миротворчества на востоке Украины, тогда и Россия, и Германия будут заинтересованы в том, чтобы эту историю с убийством Хангошвили замять», – сказал Рар.

Также он отметил, что Россия имеет претензии к Западу, ведь по делу Скрипалей она была готова сотрудничать, а Великобритания в свою очередь отказывалась. «Сейчас Германия против, чтобы Россия давала информацию об этом пойманном человеке. Это доказательство того, что между Россией и Западом доверия нет», – резюмировал эксперт.

Напомним, в среду МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили. МИД пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.

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