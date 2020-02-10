Преемница Меркель отказалась претендовать на пост канцлера Германии

Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году, сообщают СМИ.

По информации немецких СМИ, она готовится покинуть пост главы партии после того, как будут организованы выборы кандидата от ХДС на пост главы правительства ФРГ, передает Deutsche Welle.

По данным телеканала n-tv, Крамп-Карренбауэр намерена «к лету организовать процесс по выбору кандидатуры канцлера, подготовить партию к будущему и потом отказаться от председательства в партии». Такое заявление она сделала президиуму ХДС.

При этом отмечается, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр сохранила пост министра обороны страны, который она занимает с 2019 года.

Крамп-Карренбауэр была избрана главой правящей в Германии партии ХДС в 2018 году. На этой должности она сменила Меркель.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности лидера ХДС, а также о том, как Меркель вырастила себе на замену политического «клона».