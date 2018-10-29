Избрана преемница Меркель на посту главы партии ХДС

Новым председателем правящей в ФРГ партии ХДС (Христианско-демократический Союз) избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщают СМИ.

Канцлер Ангела Меркель, озглавлявшая партию 18 лет Ангела Меркель в этот раз не выдвигала свою кандидатуру, сообщает ТАСС.

Борьба за пост главы ХДС развернулась между генеральным секретарем партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном и бывшим председателем фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрихом Мерцем.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что в попытке предотвратить возможный внутрипартийный переворот Меркель, покинувшая пост лидера ХДС, подготовила себе на смену «клона», призванного стать ее преемником – Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За ней даже закрепилось прозвище «мини-Меркель».

В отличие от Меркель Карренбауэр оказалась более «категоричной» в вопросах строительства газопровода «Северный поток – 2», предлагая вернуться к дискуссии о его целесообразности. Ранее новый председатель ХДС призвала запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в европейские и американские порты.