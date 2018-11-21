Преемница Меркель начала с нападок на Россию

Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, получив в качестве прощального подарка от партии дирижерскую палочку. Придется признать: Меркель выиграла этот раунд и навязала съезду своего преемника – Аннегрет Крамп-Карренбауэр, от которой Петр Порошенко ждет «поддержки в отпоре российской агрессии». Но дождется ли?

«Пришло время для нас открыть новую главу», – заявила Ангела Меркель на съезде ХДС. Под новой главой понимается новый председатель – партийный лидер. «Фрау канцлер» покидает этот пост, но планирует оставаться главой правительства до 2021 года. Соответственно, если через три года блок ХДС-ХСС выиграет выборы, канцлером, скорее всего, станет новый партийный лидер.

То есть Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она набрала 517 голосов партийных делегатов из 1001 возможного. И этот факт с полным правом можно считать политической победой Меркель.

То, что канцлеру, которому не устают пророчить скорую отставку из-за миграционного кризиса и резкого падения популярности ХДС, нужен был абсолютно «свой» человек во главе партии, было очевидно. То, что этот абсолютно «свой» для нее человек именно Крамп-Карренбауэр, тоже.

В начале года, когда разговоры типа «Меркель пора на пенсию» шли по нарастающей, канцлер вытащила Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлин из земли Саар, где та возглавляла местное правительство, сделав генеральным секретарем партии (в ФРГ, в отличие от СССР, это не глава партии, а правая рука главы).

При этом главный конкурент Крамп-Карренбауэр на партийных выборах – Фридрих Мерц – слыл противником политики Меркель и фактически находился во внутрипартийной оппозиции. Будучи бывшим лидером фракции ХДС в Бундестаге, он долгие годы не занимал никаких постов. Но, несмотря на это, набрал почти половину голосов партийных делегатов. Мерца поддерживает немецкий бизнес и те, кто желал бы возвращения партии на прежние позиции – с христианским уклоном и без политики «открытых дверей» в отношении мигрантов.

Крамп-Карренбауэр тоже давала понять, что она консервативнее Меркель. Например, осторожно-критично отозвалась о гей-браках, но это не имеет вообще никакого значения: гей-браки уже ввели, данный вопрос в Германии вряд ли пересмотрят, а новый президент ХДС особого желания на этот счет не демонстрирует. Что же касается мигрантов, Крамп-Карренбауэр выступает, например, за то, чтобы создавать исламские школы с образованием на немецком языке по немецким программам. Так, мол, экстремистов будет меньше.

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А вот в области риторики, обращенной к России, принципиальной разницы между двумя политиками в последние дни не обнаруживалось, Мерц даже мог показаться чуть более радикальным. Например, оба кандидата заявляли о необходимости еще раз задуматься о судьбе «Северного потока – 2» из-за «поведения России». Но Мерц призывал задуматься о том, нужен ли такой проект вообще, а Крамп-Карренбауэр считает его отмену чрезмерной мерой и предлагает искать другие пути давления на Москву (например, установить квоты на прокачку газа).

Сама Меркель, напомним, при всей своей критике в адрес России «Северный поток – 2» защищала упрямо и последовательно.

«Если Крамп-Карренбауэр станет канцлером, то мы будем с придыханием вспоминать о временах, когда во главе Германии была Меркель», – подчеркивал германский политолог Александр Рар в своем недавнем интервью газете ВЗГЛЯД.

Еще более наглядное подтверждение его тезису – скандал вокруг ареста украинских судов в Черном море. «Необходимо сделать выводы из полученного опыта, который говорит о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг», – заявила по этому поводу Крамп-Карренбауэр, призвав к ужесточению санкций. От себя она предлагает запретить российским судам, прибывающим из Крыма или акватории Азовского моря, заходить в европейские порты.

А вот правительство Меркель отреагировало на черноморский конфликт сдержанно, приняв украинскую позицию с явным скепсисом и отказав Киеву в публичной поддержке.

Высказывалась Крамп-Карренбауэр и по проблеме Донбасса – как еще об одном примере «российской агрессии»:

«На востоке Украины Россия поддерживает сепаратистов – это факт, десятки тысяч украинских солдат погибли – это факт, половина населения Донбасса вынуждена была бежать – это факт, целые регионы опустошены – это тоже факт».

Это действительно важное заявление – оно говорит нам о многом. В первую очередь о том, что Крамп-Карренбауэр вообще не разбирается в донбасском конфликте. Если бы он ее интересовал и волновал, знала бы, что власти Украины говорят о гибели менее чем трех тысяч солдат, а не о «десятках тысяч».

Следовательно, ее заявление было продиктовано чем-то другим. Например, желанием повысить тон, говоря о России. То есть русофобия – это тот товар, которым можно торговать в ХДС, борясь за голоса партийных делегатов. Более резкий «наезд» Мерца на «Северный поток – 2» свидетельствует в пользу того же: он ведь считался кандидатом от деловых кругов, а деловые круги Германии поддерживают «СП-2» и выступают за окончание «войны санкций». Однако информационное пространство в Германии настроено резко антироссийски, альтернативная позиция таких партий, как АдГ, замалчивается (потому как «нельзя давать слово фашистам»), и критика России остается востребованной позицией – вот и соревнуются кандидаты в русофобии.

Впрочем, с точки зрения практической политики все это неважно.

Меркель рассчитывает, что новый председатель ХДС будет во всем поддерживать ее сейчас и продолжит ее курс после 2021 года. Но и сама Меркель была любимицей Гельмута Коля и его преемником на посту партийного лидера, а в итоге не оставила от его политических принципов камня на камне, уведя партию в либерализм и в сторону большей поддержки США. Коль впоследствии, как утверждают в Германии, о своем выборе сильно жалел.

А за три года, которые остались до новых выборов канцлера, может измениться многое – и в ФРГ, и в Донбассе, и в Европе в целом. И в голове Крамп-Карренбауэр, которая будет лучше разбираться во внешнеполитических вопросах, по которым высказывается сейчас. При этом нет никаких гарантий (напротив, есть обоснованные сомнения), что ХДС удастся выиграть выборы 2021 года и даже что Меркель удастся досидеть в кресле канцлера до этого срока.

Однако предварительные итоги таковы, что «политические похороны» Меркель пока что откладываются. Ей удалось навязать партии своего преемника – или даже, как считают недоброжелатели, свою «полную копию».

Которой, впрочем, придется действовать достаточно осторожно: голосование показало, что делегаты на съезде раскололись почти поровну и, случись что, чаша весов может склониться в другую сторону.

В смысле – в сторону какого-то другого политика и потенциального канцлера, пусть бы даже Мерца. Но вряд ли в сторону большей «пророссийскости». С Меркель во главе федерального правительства и при последовательной антироссийской истерике в немецких СМИ такие перспективы, к сожалению, не просматриваются. «Тут всю систему надо менять», как говаривал сантехник из советского анекдота.