Преемница Меркель начала с нападок на Россию

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7 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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Сможет ли новый мэр Махачкалы удержаться от воровства

Салман Дадаев хоть и дагестанец, но наверняка будет восприниматься варягом из МосквыФото: basman.mos.ru/
Новым мэром Махачкалы, судя по всему, станет московский чиновник – однако с дагестанскими корнями. Четверо его предшественников на этом посту оказались в тюрьме. Какие проблемы встанут перед новым главой самого быстрорастущего города России – и удастся ли ему самому не оказаться за решеткой? Подробности...
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Случай «мальчика с ножом» стоит учесть всем школам России

Трагедии в школе в Жулебино, к счастью, удалось избежатьФото: Максим Григорьев/ТАСС
В московском районе Жулебино ученик принес в школу нож. К счастью, никто не пострадал, поэтому нет сомнений, что этот инцидент, в отличие от трагедий с жертвами, быстро забудется. Однако в незначительности этого события содержатся основания для весьма серьезных выводов, касающихся каждой школы в стране. Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
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Для одних он международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других – борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. Подробности...
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После охоты на порно идет охота на инакомыслие

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Куда делась та самая знаменитая «свобода обмена информацией» которой, как тараном, раскачивали советскую идеологию? А не стало СССР – так можно сворачивать тезис, он был сугубо пропагандистским и его время ушло. Подробности...
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          Преемница Меркель начала с нападок на Россию

          Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель после победы на съезде   7 декабря 2018, 22:20
          Фото: Sammy Minkoff/imago stock&people/
          Global Look Press
          Текст: Станислав Борзяков

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          Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, получив в качестве прощального подарка от партии дирижерскую палочку. Придется признать: Меркель выиграла этот раунд и навязала съезду своего преемника – Аннегрет Крамп-Карренбауэр, от которой Петр Порошенко ждет «поддержки в отпоре российской агрессии». Но дождется ли?

          «Пришло время для нас открыть новую главу», – заявила Ангела Меркель на съезде ХДС. Под новой главой понимается новый председатель – партийный лидер. «Фрау канцлер» покидает этот пост, но планирует оставаться главой правительства до 2021 года. Соответственно, если через три года блок ХДС-ХСС выиграет выборы, канцлером, скорее всего, станет новый партийный лидер.

          То есть Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она набрала 517 голосов партийных делегатов из 1001 возможного. И этот факт с полным правом можно считать политической победой Меркель.

          То, что канцлеру, которому не устают пророчить скорую отставку из-за миграционного кризиса и резкого падения популярности ХДС, нужен был абсолютно «свой» человек во главе партии, было очевидно. То, что этот абсолютно «свой» для нее человек именно Крамп-Карренбауэр, тоже.

          В начале года, когда разговоры типа «Меркель пора на пенсию» шли по нарастающей, канцлер вытащила Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлин из земли Саар, где та возглавляла местное правительство, сделав генеральным секретарем партии (в ФРГ, в отличие от СССР, это не глава партии, а правая рука главы).

          При этом главный конкурент Крамп-Карренбауэр на партийных выборах – Фридрих Мерц – слыл противником политики Меркель и фактически находился во внутрипартийной оппозиции. Будучи бывшим лидером фракции ХДС в Бундестаге, он долгие годы не занимал никаких постов. Но, несмотря на это, набрал почти половину голосов партийных делегатов. Мерца поддерживает немецкий бизнес и те, кто желал бы возвращения партии на прежние позиции – с христианским уклоном и без политики «открытых дверей» в отношении мигрантов.

          Крамп-Карренбауэр тоже давала понять, что она консервативнее Меркель. Например, осторожно-критично отозвалась о гей-браках, но это не имеет вообще никакого значения: гей-браки уже ввели, данный вопрос в Германии вряд ли пересмотрят, а новый президент ХДС особого желания на этот счет не демонстрирует. Что же касается мигрантов, Крамп-Карренбауэр выступает, например, за то, чтобы создавать исламские школы с образованием на немецком языке по немецким программам. Так, мол, экстремистов будет меньше.

          А вот в области риторики, обращенной к России, принципиальной разницы между двумя политиками в последние дни не обнаруживалось, Мерц даже мог показаться чуть более радикальным. Например, оба кандидата заявляли о необходимости еще раз задуматься о судьбе «Северного потока – 2» из-за «поведения России». Но Мерц призывал задуматься о том, нужен ли такой проект вообще, а Крамп-Карренбауэр считает его отмену чрезмерной мерой и предлагает искать другие пути давления на Москву (например, установить квоты на прокачку газа).

          Сама Меркель, напомним, при всей своей критике в адрес России «Северный поток – 2» защищала упрямо и последовательно.

          «Если Крамп-Карренбауэр станет канцлером, то мы будем с придыханием вспоминать о временах, когда во главе Германии была Меркель», – подчеркивал германский политолог Александр Рар в своем недавнем интервью газете ВЗГЛЯД.

          Еще более наглядное подтверждение его тезису – скандал вокруг ареста украинских судов в Черном море. «Необходимо сделать выводы из полученного опыта, который говорит о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг», – заявила по этому поводу Крамп-Карренбауэр, призвав к ужесточению санкций. От себя она предлагает запретить российским судам, прибывающим из Крыма или акватории Азовского моря, заходить в европейские порты.

          А вот правительство Меркель отреагировало на черноморский конфликт сдержанно, приняв украинскую позицию с явным скепсисом и отказав Киеву в публичной поддержке.

          Высказывалась Крамп-Карренбауэр и по проблеме Донбасса – как еще об одном примере «российской агрессии»:

          «На востоке Украины Россия поддерживает сепаратистов – это факт, десятки тысяч украинских солдат погибли – это факт, половина населения Донбасса вынуждена была бежать – это факт, целые регионы опустошены – это тоже факт».

          Это действительно важное заявление – оно говорит нам о многом. В первую очередь о том, что Крамп-Карренбауэр вообще не разбирается в донбасском конфликте. Если бы он ее интересовал и волновал, знала бы, что власти Украины говорят о гибели менее чем трех тысяч солдат, а не о «десятках тысяч».

          Следовательно, ее заявление было продиктовано чем-то другим. Например, желанием повысить тон, говоря о России. То есть русофобия – это тот товар, которым можно торговать в ХДС, борясь за голоса партийных делегатов. Более резкий «наезд» Мерца на «Северный поток – 2» свидетельствует в пользу того же: он ведь считался кандидатом от деловых кругов, а деловые круги Германии поддерживают «СП-2» и выступают за окончание «войны санкций». Однако информационное пространство в Германии настроено резко антироссийски, альтернативная позиция таких партий, как АдГ, замалчивается (потому как «нельзя давать слово фашистам»), и критика России остается востребованной позицией – вот и соревнуются кандидаты в русофобии.

          Впрочем, с точки зрения практической политики все это неважно.

          Меркель рассчитывает, что новый председатель ХДС будет во всем поддерживать ее сейчас и продолжит ее курс после 2021 года. Но и сама Меркель была любимицей Гельмута Коля и его преемником на посту партийного лидера, а в итоге не оставила от его политических принципов камня на камне, уведя партию в либерализм и в сторону большей поддержки США. Коль впоследствии, как утверждают в Германии, о своем выборе сильно жалел.

          А за три года, которые остались до новых выборов канцлера, может измениться многое – и в ФРГ, и в Донбассе, и в Европе в целом. И в голове Крамп-Карренбауэр, которая будет лучше разбираться во внешнеполитических вопросах, по которым высказывается сейчас. При этом нет никаких гарантий (напротив, есть обоснованные сомнения), что ХДС удастся выиграть выборы 2021 года и даже что Меркель удастся досидеть в кресле канцлера до этого срока.

          Однако предварительные итоги таковы, что «политические похороны» Меркель пока что откладываются. Ей удалось навязать партии своего преемника – или даже, как считают недоброжелатели, свою «полную копию».

          Которой, впрочем, придется действовать достаточно осторожно: голосование показало, что делегаты на съезде раскололись почти поровну и, случись что, чаша весов может склониться в другую сторону.

          В смысле – в сторону какого-то другого политика и потенциального канцлера, пусть бы даже Мерца. Но вряд ли в сторону большей «пророссийскости». С Меркель во главе федерального правительства и при последовательной антироссийской истерике в немецких СМИ такие перспективы, к сожалению, не просматриваются. «Тут всю систему надо менять», как говаривал сантехник из советского анекдота.


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