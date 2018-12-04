Генсек партии Меркель заявила о десятках тысяч погибших в Донбассе украинских солдат

Генеральный секретарь Христианско-демократического cоюза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что с начала конфликта в Донбассе погибли десятки тысяч украинских солдат.

«На востоке Украины Россия поддерживает сепаратистов – это факт, десятки тысяч украинских солдат погибли – это факт, половина населения Донбасса вынуждена была бежать – это факт, целые регионы опустошены – это тоже факт», – передает слова политика Deutsche Welle.

Крамп-Карренбауэр выступает за ужесточение санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе и за запрет захода российских судов из портов Азовского моря в порты стран Евросоюза.

В сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что за все время военной операции в Донбассе погибли свыше 2,9 украинских силовиков.

Стоит отметить, что отдельных случаях бойцов ВСУ, участвовавших в так называемом «АТО», отправляют на лечение в Германии за счет правительства ФРГ.

По данным ООН от 19 сентября, с начала конфликта в Донбассе в 2014 году погибли 3035 мирных жителей с учетом погибших во время авиакатастрофы малазийского Boeing. Зафиксировано 2737 погибших среди гражданского населения, 1571 из них – мужчины, 966 женщин, 48 девочек 96 мальчиков и 56 взрослых неустановленного пола.

По данным ООН, всего в результате конфликта погибло свыше 10 тысяч человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель подготовила себе на смену преемницу в лице Аннегрет Крамп-Карренбауэр.