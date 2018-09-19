Порошенко озвучил потери ВСУ в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время военной операции в Донбассе погибли свыше 2,9 тыс. украинских силовиков.

Президент Украины выступил с таким заявлением во время выступления во Львове, сообщает РИА «Новости».

«Две тысячи девятьсот одиннадцать украинских героев отдали свои жизни на фронте», – сказал Порошенко.

Ранее Киев рассказывал о своей версии пятичасового боя в Донбассе, закончившегося «невосполнимыми потерями».