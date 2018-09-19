ООН подсчитала погибших в ходе конфликта в Донбассе

С начала конфликта в Донбассе в 2014 году погибли 3035 мирных жителей, следует из доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

«С начала конфликта по 15 августа 2018 года управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 2737 погибших среди гражданского населения (1571 мужчина, 966 женщин, 96 мальчиков, 48 девочек и 56 взрослых неизвестного пола), – цитирует доклад РИА «Новости».

При этом, говорится в докладе, если учитывать 298 погибших во время авиакатастрофы рейса МН17 «Малайзийских авиалиний», общее количество погибших в ходе конфликта гражданских лиц составляет не менее 3035 человек.

В документе отмечается, что по состоянию на август 2018 года число раненых в Донбассе составляет 7-9 тыс. человек.

Первый замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что с начала 2018 года в Донбассе пострадали 182 мирных жителя – 34 человека погибли, 148 человек получили ранения (62 человека из них подорвались на неразорвавшихся боеприпасах).

Ранее сообщалось о нарушении «школьного перемирия» в Донбассе. На прошлой неделе ГСУ СУ возбудил дело о получении мирным жителем Донбасса ранения в результате обстрела со стороны украинских ВС и нацгвардии.

Спецпредставитель госдепа США на Украине Курт Волкер заявлял о «горячей стадии» конфликта в Донбассе.

В июне МИД России выражал обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения в Донбассе, основной причиной которого стало использование реактивных систем залпового огня.