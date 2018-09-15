Волкер заявил об обострении конфликта в Донбассе

Спецпредставитель госдепа США на Украине Курт Волкер заявил о «горячей стадии» конфликта в Донбассе.

«На востоке Украины сейчас горячая стадия войны, она имеет ужасное влияние на местное население», – заявил Волкер на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, передает RT.

14 сентября Волкер встречался с представителями украинской оппозиции в Раде. Он провел переговоры с лидерами партий «Оппозиционный блок» и «Батькивщина».

Ранее сообщалось о нарушении «школьного перемирия» в Донбассе. ГСУ СК возбудило дело о ранении мирного жителя после обстрела украинскими военными территории ДНР.