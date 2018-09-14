СК возбудил дело о ранении мирного жителя в Донбассе

ГСУ СУ возбудил дело о получении мирным жителем Донбасса ранения в результате обстрела со стороны украинских ВС и нацгвардии.

Украинские военнослужащие продолжают нарушать в Донбассе «школьное перемирие», Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны, сообщили в СК.

По данным ведомства, 12 сентября украинские военнослужащие «произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры» в селе Саханка Новоазовского района ДНР.

В обстрела мирный житель был ранен, его дом разрушен.

«Украинские военнослужащие руководствовались мотивами политической и идеологической ненависти по отношению к населению Донбасса, желающему жить обособленно от киевской власти», – уточнили в СК.

ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

В середине августа ГСУ СК возбуждало дело по фактам обстрелов ВС Украины мирного населения Донбасса, в результате которых мирный житель получил осколочное ранение.