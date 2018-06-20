МИД выразил обеспокоенность ростом числа гражданских жертв в Донбассе

Москва обеспокоена ростом числа жертв среди гражданского населения в Донбассе, основной причиной которого стало использование реактивных систем залпового огня, говорится в комментарии МИД в связи с докладом наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

«С озабоченностью принимаем к сведению информацию о росте числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения на 11 процентов за отчетный период (с 16 февраля по 15 мая 2018 года): 19 убитых и 62 раненых. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что основной причиной гибели гражданских лиц по-прежнему являются обстрелы мирных объектов из реактивных систем залпового огня», – сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что Москва требует от Киева пересмотреть госполитику в области формирования теле- и радио-контента.

«Крайнее беспокойство вызывает пробуксовка расследования противоправной деятельности сайта «Миротворец», а также появление новых схожих по направленности ресурсов, таких как «Паразит-Центр». Требуем от Киева пересмотреть государственную политику в области формирования теле- и радио-контента, а также отменить непропорционально жесткие ограничения на ввоз в страну печатной продукции», – говорится в комментарии.

МИД отметил также, что разделяет озабоченность международных наблюдателей «в связи с усилением наступления украинских властей на гражданские и политические свободы в стране, включая ущемление свободы слова, мнения, СМИ, а также физические нападения на журналистов». Только за январь-март 2018 года, по информации Национального Союза журналистов Украины, нападению подвергся 21 работник СМИ, был зафиксирован 71 случай нарушения свободы слова. В докладе отражены факты высылки российских журналистов «Первого канала» и «Россия», а также арест главы РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского по сфабрикованному обвинению в госизмене, отметил МИД.

Со своей стороны председатель мониторинговой миссии Организации объединенных наций по правам человека на Украине Фиона Фрейзер отметила, что миссия зафиксировала гибель 3 тыс. 23 мирных жителей с начала конфликта в Донбассе.

«На протяжении всего периода конфликта с 14 апреля 2014 года по 15 мая 2018 года мы зарегистрировали гибель 3023 мирных жителей, и 7-9 тысяч гражданских лиц получили ранения», – сказала она, передает РИА «Новости».

Ранее на этой неделе Следственный комитет России возбудил очередное уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военными.

1 апреля президент Украины Петр Порошенко обратился к находящимся на линии соприкосновения бойцам, призвав их «не жалеть патронов».