Порошенко попросил украинских силовиков «не жалеть патронов»

Президент Украины Петр Порошенко обратился к находящимся на линии соприкосновения бойцам 79 бригады ВСУ, призвав их следовать перемирию, но «держать порох сухим» и в критических ситуациях «не жалеть патронов».

«Рассчитываю, что в этот раз Россия-агрессор будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве, конечно, нет. Над Кремлем не кресты, а звезды, так вот место оно какое-то не очень православное», – передает слова Порошенко УНИАН.

Он добавил, что слово Донбасса «не стоит и рваного рубля». Кроме того, Порошенко указал, что «никто не лишает» украинских военных права давать «отпор провокациям врага», в том числе в ходе перемирия.

«Следуйте ему (перемирию), но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!», – заключил Порошенко.

Между тем, именно украинские силовики активно нарушают режим прекращения огня в воскресенье – так, они уже уничтожили медицинскую машину в ЛНР, тяжело ранены трое военнослужащих. Также обстреляны мирные населенные пункты.