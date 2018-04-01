Украинские силовики уничтожили медицинскую машину в ЛНР

Украинские силовики обстреляли медицинскую машину у линии соприкосновения в Донбассе, трое военнослужащих народной милиции ЛНР пострадали, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

«Сегодня, 1 апреля, в 9.20 в районе населенного пункта Нижнее Лозовое украинские силовики выстрелом из ПТУР, уничтожили автомобиль «Урал», который эвакуировал заболевшего военнослужащего народной милиции ЛНР», – передает слова Марочко РИА «Новости».

По его словам, этому военному должны были оказать медпомощь – мужчину везли в больницу. В результате обстрела тяжелые ранения получили трое военнослужащих народной милиции.

Между тем, в пятницу вступило в силу «пасхальное» перемирие.