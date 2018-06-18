СК возбудил уголовные дела по фактам обстрелов населения Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военными.

По данным следствия, «7 и 8 июня 2018 года украинские силовики провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области», говорится в сообщении Следственного комитета России.

Кроме того, 8 июня был обстрелян поселок Зайцево города Горловки, 9 июня – село Васильевка, 11 июня – Куйбышевский район города Донецка, 12 июня – гражданские объекты в городе Докучаевске Донецкой области. 13 июня 2018 года украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в поселке городского типа Александровка.

В результате обстрелов ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание «Горводоканала» города Докучаевска.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).