Лавров оценил идею Германии о мониторинге в Азовском море

Инициатива главы МИД Германии Хайко Мааса о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине на Азовское море является бесперспективной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Он (Маас – прим. ВЗГЛЯД) этот вопрос ставил на нашей вчерашней встрече, как и ряд других идей. Я ему объяснил бесперспективность подобных инициатив», – приводит его слова ТАСС.

Лавров подчеркнул, что ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не требуется наличие никаких наблюдателей и никаких посредников.

Ранее глава одного из отделов Европейской внешнеполитической службы Дирк Шубель на слушаниях в Европарламенте заявил, что мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине не распространяется на Азовское море, для этого потребовалось бы отдельное решение, получить которое будет трудно.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Президент Украины Петр Порошенко обвинил в произошедшем в районе Керченского пролива и обратился к Германии за поддержкой, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Киев проявить «умный подход» к инциденту в Азовском море. Позднее Берлин выступил против ужесточения антироссийских санкций под предлогом провокации в Керченском проливе.