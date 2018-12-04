Украине разъяснили невозможность распространения мандата ОБСЕ на Азовское море

Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине не распространяется на Азовское море, для этого потребовалось бы отдельное решение, получить которое будет трудно, заявил глава одного из отделов Европейской внешнеполитической службы Дирк Шубель на слушаниях в Европарламенте.

На заседании комитета ЕП по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороне глава одного из отделов Европейской внешнеполитической службы рассказал, что «недавно вернулся из Вены, где была встреча ОБСЕ, и ОБСЕ сказала, что СММ покрывает территорию до Мариуполя и Бердянска, то есть порты и города, но не само море», передает РИА «Новости».

Чиновник подчеркнул, что для распространения мандата ОБСЕ на Азовское море «понадобится дополнительный мандат, который потребует согласия всех, особенно, от одного члена, и получить его будет, вероятно, непросто».

Напомним, на прошлой неделе Брюссель подтвердил отказ Германии и Франции ужесточать санкции против России.

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