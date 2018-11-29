Брюссель подтвердил отказ Германии и Франции ужесточать санкции против России

Ряд стран – членов Европейского союза, в том числе Германия и Франция, высказались против ужесточения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Источник РИА «Новости» сообщил, что заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, прозвучавшее накануне, согласовывалось три дня. «Польша предлагала включить в него фразу о новых санкциях против России, но ряд членов ЕС, в том числе Франция и Германия, посчитали преждевременным заявлять о наложении на Россию на данном этапе новых ограничительных мер», – сообщил он.

По его словам, это, однако, не означает, что ЕС решил отказаться от санкций против России из-за данного инцидента.

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