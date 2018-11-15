Могерини призвала Россию обеспечить свободный проход через Керченский пролив

Евросоюз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и выход из него, в соответствии с международным правом, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

В заявлении Могерини говорится, что «ЕС крайне озабочен по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни», а также «применением силы Россией, которое на фоне усиливающейся милитаризации в регионе неприемлемо», передает ТАСС.

«ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и выход из него, в соответствии с международным правом», – заявила Могерини.

Глава дипломатии ЕС призвала все стороны «проявлять максимальную сдержанность и немедленно деэскалировать ситуацию», а также настоятельно рекомендовала России «безоговорочно и безотлагательно освободить захваченные суда, их экипаж и оборудование».

«Евросоюз будет и впредь внимательно следить за развитием ситуации и полон решимости действовать надлежащим образом в тесной координации с международными партнерами», – говорится в заявлении.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что некоторые западные страны могли принимать участие в планировании провокации кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Ранее в Совфеде указали, что Азовское море по определению не является сферой компетенции Евросоюза, посоветовав ЕС заняться своими внутренними проблемами.