Москва заподозрила Запад в причастности к провокации в Керченском проливе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что некоторые западные страны могли принимать участие в планировании провокации кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Захарова подчеркнула, что инцидент в Керченском проливе – «это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались, а может быть и принимали участие в планировании, некоторые наши западные партнеры», передает ТАСС.

«Это все не носит случайного характера. Оценки, которые мы слышим, и информационная кампания, которая сейчас проходит, это доказывают», – заявила Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Ранее в среду президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал украинский лидер Петр Порошенко в преддверии выборов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент.