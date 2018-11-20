Косачев посоветовал ЕС заниматься своими проблемами, а не Азовским морем

Азовское море по определению не является сферой компетенции Евросоюза, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он подчеркнул, что в отношении Азовского моря возможно только «взаимодействие либо отсутствие взаимодействия двух европейских стран, России и Украины», а Евросоюзу следовало бы заняться проблемами, раскалывающими ЕС. В частности, Косачев указал на проблемы миграции, Северного Кипра, Косово, Каталонии и Brexit.

В дискуссии вокруг Азовского моря Косачев видит попытку «притвориться, что все проблемы Европы исходят из и от России», хотя они возникают из-за «сути» самого ЕС, передает РИА «Новости».

Косачев указал, что существуют «проблемы всей Европы», но «Европы равной и самодостаточной». В этих вопросах позиция ЕС «имеет право на существование», но «не определяет судьбы Европы».

«Включая, в данном случае, судьбу сотрудничества России и Украины по Азовскому морю», – сказал он.

Напомним, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что в ближайшее время Евросоюз намерен принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море.

МИД Великобритании призвал Россию прекратить задерживать суда в Азовском море.