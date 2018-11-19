ЕС собрался вмешаться в ситуацию в Азовском море

В ближайшее время Евросоюз намерен принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами – членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что главы МИД стран-членов Евросоюза обсуждали тему Азовского моря на встрече в понедельник. О мерах будет объявлено после того, как они будут официально подготовлены Еврокомиссией.

Могерини подчеркнула, что Евросоюз ожидает от России «прекращения ситуации» и направляет Москве «ясный сигнал» об этом.

25 октября Европарламент одобрил «антироссийскую» резолюцию по Азовскому морю, предусматривающую введение ограничительных мер против России.

Россия неоднократно замечала, что Азовское море – это совместные внутренние воды, которые являются частью территории только двух стран: России и Украины.