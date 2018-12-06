Германия выступила против ужесточения антироссийских санкций

Берлин считает контрпродуктивным введение новых санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе, поскольку это может привести к эскалации конфликта, заявил посол Германии на Украине Эрнст Райхель.

«Поэтому много стран-членов, включая и нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивным сейчас в этот момент добавлять напряженности путем новых санкций, когда и так напряженность достигла значительного уровня», – заявил Райхель, пишут «Украинские новости».

Ранее посол заявил, что среди стран ЕС нет консенсуса по вопросу введения новых антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе.