Немецкие министры поругались из-за Сирии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал идею главы минобороны страны и председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании в Сирии международной зоны безопасности.

По словам Мааса, международное сообщество ожидает, что правительство Германии будет работать как единое целое и выдвигать подобные предложения после согласования. «Дискуссия началась неподходящим образом. ... Речь идет о доверии немецкой внешней политике», – считает министр.

Он указал на то, что правящая в Германии коалиция в составе консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ должна осознавать возложенную на нее ответственность. Маас ожидает, что Крамп-Карренбауэр конкретизирует свое предложение в ближайшее время. В частности, остаются открытыми вопросы о количестве солдат бундесвера, которые могут принять участие в предложенной миссии, а также о характере патрулирования, которое может быть наземным или воздушным, передает Deutsche Welle.

В то же время Маас также приветствовал договоренность о продлении режима прекращения огня на севере Сирии более чем на шесть суток, достигнутую во вторник между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила Совету Безопасности ООН создать на сирийско-турецкой границе международную зону безопасности.

Во вторник Путин и Эрдоган договорились, что курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией. В это время Россия и Сирия будут осуществлять патрулирование за пределами этой зоны. После вывода курдов начнется патрулирование России и Турции на глубине 10 км от турецкой границы.

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