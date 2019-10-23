Германия предложила новый план по безопасности на севере Сирии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила Совету Безопасности ООН создать на сирийско-турецкой границе международную зону безопасности, сообщил знакомый с ситуацией источник.

По словам министра, партнеры по НАТО уже выразили готовность обсудить ее предложение, сообщает Reuters.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсуждал с Крамп-Карренбауэр идею создания зоны безопасности на севере Сирии, и приветствует любые предложения о направлении к миру.

Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон также заявила, что Вашингтон приветствует предложение Берлина о зоне безопасности на севере Сирии. По ее словам, ответственность за реализацию этой идеи должны взять европейские союзники США по НАТО. Прямое участие США в данном вопросе, по словам Хатчисон, маловероятно.

На прошлой неделе США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на севере САР: Анкара согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курды покинули район пограничной зоны безопасности. Однако Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе курдов.

Во вторник, однако, Путин и Эрдоган договорились, что курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией. В это время Россия и Сирия будут осуществлять патрулирование за пределами этой зоны. После вывода курдов начнется патрулирование России и Турции на глубине 10 км от турецкой границы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД