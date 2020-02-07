Выборы в Тюрингии показали зарождение новой Германии

В Германии политическое землетрясение. «Позор для демократии», «кошмар», «нарушение табу» – каких только громких слов не произнесли за последние сутки немецкие политики, начиная с канцлера Меркель. «Фашизм не пройдет», кричит пресса. А всего-то в одной из немецких земель – Тюрингии – нового премьер-министра избрали с помощью голосов от «неправильной» для немецкой элиты партии.

Фотографию с новым премьер-министром Тюрингии Томасом Кеммерихом его предшественник Бодо Рамелов размешает в соцсетях рядом с фотографией Адольфа Гитлера и цитатой из фюрера от 2 февраля 1930 года:

«Самого большого успеха мы добились в Тюрингии. Там мы теперь действительно партия, от которой все зависит... Партии, которые до сих пор формировали правительство Тюрингии, больше не способны собрать большинство без нашего участия».

Правда Рамелов, представитель партии «Левые» (бывших коммунистов), сравнивает Кеммериха не с Гитлером, а с пожимающим ему на фотографии из 1933 года президентом Рейха фельдмаршалом Гинденбургом. А роль Гитлера уготована Бьёрну Хёкке, лидеру регионального отделения «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Тюрингии. Хёкке давно уже называют фашистом, а прошлой осенью местный суд даже официально разрешил применять к нему этот слово. Дело в том, что во время демонстраций против АдГ ее организаторы подали заявку, в которой назвали Хёкке фашистом, а местные власти (вовсе не «альтернативщики») запретили им так ругаться. Но мы не ругаемся, он и есть фашист, заявили «Левые», и местный суд с ними согласился. Дескать, хотя характеристика «фашист» и может иметь «клеветнический характер», однако организаторы акции «достоверно обосновали, что их оценочное суждение возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах».

Дело в том, что бывший учитель истории Хёкке является одним из лидеров правого крыла АдГ и откровенно говорит о самых разных вещах. Например, четыре года назад он заявил, что Европе необходимо ограничить миграцию из Африки, охарактеризовав ее как «африканский способ распространения популяции». А три года назад, выступая в пивной в Дрездене, Хёкке сказал, что немецких школьников вместо того, чтобы учить научным и культурным достижениям Германии, обучают стыдиться ее истории:

«Они хотели оторвать нас от корней – и они почти преуспели, переучивая нас на свой лад с 1945 года. По сей день наше моральное состояние – состояние полностью побежденного и раздавленного народа. Мы, немцы, единственный народ в мире, который возвел в сердце своей столицы монумент позора (имелся в виду памятник жертвам Холокоста в Берлине – прим. ВЗГЛЯД)».

То есть Хёкке не отрицает Холокост (к тому же за это в Германии можно сесть в тюрьму), ему просто не нравится то, что с помощью прошлого его народ заставляют вечно пребывать в морально раздавленном состоянии.

Но подобные рассуждения в Германии тоже недопустимы – за это Хёкке и называют фашистом.

Но 5 февраля демонизируемый и маргинализируемый Хёкке не пришел к власти. Просто в среду парламент Тюрингии наконец-то избрал этому «свободному государству» (так, наряду с Баварией и Саксонией, называется эта восточногерманская земля) премьер-министра. Выборы прошли еще осенью, но образовать новую коалицию не получалось: правившие предыдущие пять лет в Тюрингии «Левые» не смогли найти партнера.

Сами «Левые» даже улучшили свой результат, они впервые стали первыми и получили 31 процент. Казалось бы, их местный лидер Бодо Рамелов должен был продолжить свое премьерство. Но провалился их партнер по местной коалиции –СДПГ (за что нужно благодарить Меркель, но это отдельная история), набравшая менее девяти процентов. А ХДС, также провалившийся в Тюрингии с первого места на третье, никак не хотел голосовать за левого Рамелова.

В итоге после нескольких туров неожиданно премьер-министром стал представитель Свободной демократической партии (СвДП), получившей на осенних выборах всего пять процентов, Томас Кеммерих. За него проголосовали не только однопартийцы и депутаты от ХДС, но и, о ужас, депутаты от «Альтернативы для Германии», которые составляют в парламенте Тюрингии вторую по численности фракцию (осенью партия получила 23 процента голосов). Это не значит, что новая коалиция была бы образована с участием «Альтернативы». Но сам факт того, что ее голоса были использованы при избрании премьера, взорвал немецкую политическую элиту. Федеральный центр обрушился на тюрингских политиков за то, что они посмели оказаться в одном ряду с «недопустимыми для приличных людей» депутатами от АдГ.

Кошмар, представитель либеральных демократов позволил, чтобы его выбрали премьером Тюрингии нелиберальные антидемократы из АдГ, а ХДС им подыграла, заявила Саския Эскен, сопредседатель СДПГ. Бывшей народной, то есть массовой партии, нынешнего партнера ХДС по правящей на федеральном уровне коалиции. Коалиция эта и так еле жива:

Меркель выпила всю кровь из социал-демократов (их рейтинги падают все ниже и ниже не только в Тюрингии, но и по всей стране) и их удерживают в одном с ней кабинете из последних сил.

А тут такой конфуз – христианские демократы голосуют вместе с «фашистами». Да, именно так, потому что «Альтернативу для Германии», вторую по популярности партию в стране, немецкая политическая элита до сих пор пытается просто не замечать, игнорировать.

«Это событие – потрясение для страны... Это событие также является проверкой на прочность демократических партий в стране и может в итоге даже привести к новым выборам в бундестаг... Этот день должен потрясти Германию до самых основ. Демократическим силам нужно показать свою твердость – и то, на какой риск они готовы пойти, чтобы этот исключительный случай не стал нормой. «Нацизм не взялся ниоткуда», как сказал несколько дней назад президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в мемориальном комплексе памяти Холокоста «Яд Вашем». В этот февральский день стало ясно, что многие немцы забыли историю. И что слова президента Израиля – «Германия не имеет права потерпеть неудачу» – обращены ко всем нам».

Этот насквозь манипулятивный текст принадлежит перу главного редактора «Дойче велле» Инес Поль. Тут уже не просто Гитлер, тут сразу и Холокост. Немецкие политики не подвели Поль, все как один осудили Тюрингию. Выяснилось, что лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр запрещала региональному отделению своей партии создавать союз с АдГ, но они нарушили ее запрет. Лидер СвДП призвал социал-демократов и «зеленых» начать консультации с новым премьер-министром Тюрингии для формирования коалиционного земельного правительства, заявив, что голосование АдГ за Кеммериха было «большой неожиданностью»:

«Мы не поддерживаем цели АдГ, но мы не можем никому запретить поддерживать нашего кандидата».

Но обе партии отказались разговаривать с так неправильно выбранным премьер-министром.

И наконец из далекой Южной Африки прилетело от Ангелы Меркель: «Это позор для демократии. Выбор парламента Тюрингии противоречит базовым убеждениям нашей страны, результат должен быть другим, ... никакое большинство не должно быть выиграно с помощью АдГ».

Ну а проигравший Рамелов, бывший премьер Тюрингии, просто разместил фото с Гитлером и своим преемником. Понятно, что после такой атаки никакой работы новому премьер-министру не оставалось – и в четверг днем Кеммерих подал в отставку. Все могут выдохнуть. Хотя на самом деле,

отменив итоги голосования в парламенте Тюрингии, немецкая политическая элита сделала еще один самоубийственный для себя шаг.

И дело вовсе не в вопиющем вмешательстве федерального центра в жизнь субъекта федерации: граждане земли избрали парламент, представленные в нем партии выбрали премьер-министра, но тут вмешался Берлин и потребовал все отменить. Нарушение федерализма налицо, но тут есть гораздо более серьезные последствия.

Политическая элита так боится и ненавидит антисистемные силы (а их в Германии две – это «Левые» и «Альтернатива для Германии»), что делает все для того, чтобы их маргинализировать, демонизировать и игнорировать. К «Левым» это относится в меньшей степени, они все-таки наследники СЕПГ, то есть правившей в ГДР партии, и просто так замести их под ковер не получалось. Они всегда сохраняли хорошие позиции на востоке ГДР, постоянно были представлены в Бундестаге, но к власти их все равно стараются не пускать. Хотя на уровне земель входить в коалицию в качестве младшего партнера им дозволяют. Единственным местом, где они получили пост премьер-министра, стала в 2014 году как раз Тюрингия. Но если с «Левыми» элита работать в целом научилась, то к появлению «Альтернативы» она была совершенно не готова.

Если «Левые» занимают в легальном немецком политическом спектре крайне левое место (левее СДПГ), то «Альтернатива» претендовала на правый фланг. Но там, то есть среди представленных в Бундестаге партий, не могло быть никого правее ХДС-ХСС. Христианские демократы изначально должны были играть для немцев роль максимально разрешенных патриотов и националистов – при том, что оба этих понятия в Германии относятся практически к ругательным. Поэтому появившуюся всего семь лет назад «Альтернативу для Германии» тут же стали демонизировать – называя радикалами, ультраправыми и почти фашистами.

Хотя в реальности АдГ – просто обычная правая национальная партия, скептически настроенная к неконтролируемой миграции, евроинтеграции (то есть потери суверенитета), космополитизму, мультикультурализму и либеральным ценностям. Таких партий уже давно множество во всей Европе. А в некоторых странах они являются правящими или входят в коалиции.

Но что позволено Европе, непозволительно для Германии. Поэтому АдГ назначили «фашистами». И все немецкие партии договорились между собой никогда ни о чем с «альтернативщиками» не договариваться. Не то что в коалиции с ними не вступать, но и всеми своими объединенными силами бороться с ними везде где только можно. На выборах, в прессе (которая и так травит АдГ от всей души), в обществе. Фашизм не пройдет, нет «Альтернативы» – нет проблемы.

Это было очень глупое и недальновидное решение. Потому что «Альтернатива» растет как на дрожжах, а ее шельмование и игнорирование лишь добавляет ей популярности. Народ разочарован в элите, в старых политических партиях, которые утратили связь с массами, а костяк «Альтернативы» составляют как раз бывшие рядовые партийцы или активисты той же ХДС. Не замечать «Альтернативу» давно уже невозможно – она представлена в парламентах всех немецких земель, на выборах в Бундестаг в 2017 году она пришла третьей с 12,5%, а в прошлом году по опросам периодически выходила на второе место после ХДС. Это самая перспективная немецкая политическая партия. И не понимать этого могут только политические самоубийцы. Попытки перехватить лозунги у АдГ не срабатывают – как потому, что системные силы боятся быть столь откровенными, как она, так и потому, что к тому времени, как власти обращают внимание на то, о чем трубила «Альтернатива», проблема уже становится запущенной: так было, например, с нелегальной миграцией. Сейчас «Альтернативе» запрещают даже голосовать вместе с «приличными партиями». Точнее, представителям этих партий запрещают даже думать о возможности быть рядом с АдГ.

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Простым немцам история в Тюрингии показала, что местный парламент избрал премьер-министра с помощью голосов от АдГ и это вызвало гнев берлинской элиты. То есть избирателей, проголосовавших за АдГ (а это практически четверть всех голосовавших в Тюрингии), лишают даже не права участвовать в формировании местной власти, а вообще права голоса. Ведь их депутаты не имеют права голосовать даже в поддержку представителя совершенно системной партии.

Такая тактика немецкой политической элиты приведет к дальнейшему росту популярности «Альтернативы для Германии» в масштабах всей страны. Ведь осенние выборы в Тюрингии (которую называют «Зеленым сердцем Германии» – из-за расположения в центре страны и большой площади лесов) стали первыми в истории ФРГ, когда абсолютное большинство мест в парламенте получили представители двух «маргинальных» партий – «Левые» и «Альтернатива для Германии». Вместе они набрали почти 55 процентов голосов. Ничего себе маргиналы, если за них голосует куда больше людей, чем за так называемые народные партии – ХДС и СДПГ.

Продолжая игнорировать реальные настроения немцев, Меркель с ХДС и Штайнмайер с СДПГ (президент ФРГ, являющийся самым влиятельным политиком из социал-демократов) доведут ситуацию до того, что их наследники со временем получат в Бундестаге такой же расклад сил, как в Тюрингии. И это не будет победой «коммунистов» и «фашистов», как в начале 30-х. Это станет провалом и поражением нынешнего немецкого политического класса. И шансом на рождение новой немецкой политики, неведомой пока что ни самим немцам, ни остальному миру.