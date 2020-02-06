Политолог назвал последствия скандального увольнения премьера Тюрингии для ФРГ

Увольнение Томаса Киммериха с поста премьера Тюрингии в ФРГ по требованию Берлина приведет к укреплению «Альтернативы для Германии» и «Левых» на новых выборах, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Выглядит все довольно скверно – сначала проявление очевидной всеядности со стороны ХДС и СвДП, а потом убегание в кусты после общественного недовольства и окрика из Берлина. Прецедент участия крайне правых в распределении власти отменен, но новые выборы могут привести к укреплению крайностей – АдГ и обиженных «Левых». И тогда все еще больше запутается», – написал он в своем Telegram, заметив, что Киммерих пробыл на посту премьера Тюрингии меньше суток.

Лукьянов напомнил, что Киммерих – функционер «Свободной демократической партии», которая на местных выборах получила всего 5%, но кандидатура была поддержана ХДС и АдГ.

«Впервые крайне правые включены в политический процесс как равные. На выборах осенью прошлого года ультраправые получили более 23%, заняв второе место. На первом тогда с результатом 31% оказались «Левые». Нынешнее голосование было призвано не допустить к власти предыдущего земельного премьера Бодо Рамелова от «Левых». То есть налицо «сговор» правого спектра от праволибералов до крайне правых против левых сил», – заметил Лукьянов.

Он добавил, что такое «признание» «Альтернативы для Германии» было предсказуемо.

«Игнорировать партию, получающую 20 и больше процентов невозможно. Тем более в условиях раздробленного политического поля, где не обойтись без коалиций. Но психологически происходит резкий сдвиг. И для германской политики он может стать серьезным потрясением», – заявил Лукьянов.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что избрание Кеммериха не соответствует ценностям ХДС и потребовала перевыборов.

После этого тот заявил об отставке, назвав это решение «неизбежным».